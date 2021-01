09:48 Uhr

Nördlinger Polizei sucht zwei Unfallflüchtige im Ries

In Maihingen und Nördlingen ist es jeweils zu einem Fall von Fahrerflucht gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Donnerstagnachmittag ist in Maihingen ein Unfallverursacher vom Tatort geflohen. Die Polizei berichtet, dass zwischen 17.40 und 18.45 Uhr in der Mühlbergstraße ein grauer Opel angefahren wurde. Der Unfallverursacher soll vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das geparkte Auto gefahren sein. Dabei wurden die vordere Stoßstange, ein Kotflügel und ein Scheinwerfer beschädigt. Ein Sachschaden von rund 5000 Euro war die Folge.

Ebenfalls zur Unfallflucht kam es in dieser Woche in Nördlingen. Nach Angaben der Polizei beschädigte eine unbekannte Person zwischen Montag und Donnerstag ein Spielgerät in der Fußgängerzone der Löpsinger Straße. Die Polizei geht davon aus, dass das betroffene Gerät angefahren wurde. Der Sachschaden beträgt rund 2300 Euro.

In beiden Fällen bittet die Nördlinger Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. RN

