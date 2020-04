Nördlinger Psychologin gibt Rat für die Corona-Krise: Jetzt das mentale Immunsystem stärken

Plus Die Corona-Pandemie belastet viele Menschen psychisch stark. Doch es gibt Möglichkeiten, gut durch die Krise zu kommen, schreibt die Nördlinger Psychologin Anna Vonhoff.

Sind das wirklich eineinhalb Meter Abstand? Wie lange überleben Viren eigentlich? Soll ich beim Einkaufen jetzt eine Maske tragen? Solche Fragen beschäftigen uns seit Wochen. Dazu kommt die Sorge um Familienmitglieder, ungewohnt viel Zeit in den eigenen vier Wänden, oft auch finanzielle Nöte. Und dazu die bange Frage: Wie lange geht das noch so? Das stresst. Umso wichtiger ist es, sich gerade jetzt nicht nur um die körperliche, sondern auch um die seelische Gesundheit zu kümmern. Es gilt sozusagen, das mentale Immunsystem zu stärken, um möglichst gut durch die Corona-Pandemie zu kommen. Die gute Nachricht aus psychologischer Sicht: Wir sind diesen negativen Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert.

Suchen Sie sich Aufgaben

Zwar erinnert sich unser Gehirn leichter an negative als an positive Inhalte – doch es lässt sich überlisten. Wir können also etwas tun für unser seelisches Wohlbefinden. Mit etwas Training gelingt es, positive Emotionen bewusster wahrzunehmen. Setzen Sie den Sorgen entschieden etwas entgegen. Was tut Ihnen gut? Was macht Ihnen Spaß? Wofür haben Sie plötzlich mehr Muße als sonst? Vielleicht aktivieren Sie längst vergessene Kontakte und melden sich bei einer alten Schulfreundin. Oder Sie fangen an, eine neue Fremdsprache zu lernen. Selbst wenn es nur die wichtigsten Vokabeln zum groben Verständnis der Speisekarte sind – Urlaubsträume sind ja erlaubt! Werden Sie aktiv und suchen Sie sich gezielt neue erfüllende Aufgaben.

Planen Sie positive Aktivitäten

Das klingt einfach, ist es aber nicht unbedingt, denn wir sind momentan eingeschränkt in der Auswahl der positiven Erlebnisse. Es kann daher hilfreich sein, sich einen Tages- und Wochenplan zu machen, um dem ungewohnten Alltag eine neue, feste Struktur zu geben. Planen Sie neben den Pflichten unbedingt ausreichend positive Aktivitäten ein. Diese stärken erwiesenermaßen das seelische Gleichgewicht.

Blicken Sie auf die guten Dinge des Tages zurück

Eine weitere gute Nachricht: Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir uns etwas nur vorstellen oder es gerade tatsächlich erleben. Wenn wir uns positive Dinge auch nur ins Gedächtnis rufen, hat das somit ebenfalls einen Effekt. Bewährt hat sich dafür der sogenannte positive Tagesrückblick, bei dem Sie am Abend vor dem Zubettgehen drei Dinge notieren, die gut gelaufen sind. Eine einfache, jedoch effektive Methode, das subjektive Wohlbefinden zu steigern.

Schreiben Sie ein Dankbarkeits-Tagebuch

Eine weitere Übung, die sich in der Stressforschung als wirksam bewährt hat, ist das sogenannte Dankbarkeits-Tagebuch. Schreiben Sie am Morgen kurz auf, wofür Sie dankbar sind. Das klingt im ersten Moment vielleicht seltsam und ungewohnt, hat aber einen wissenschaftlich belegten Effekt. Wird positiven Gefühlen bewusst mehr Raum gegeben, stärkt das die psychische Gesundheit. Der Körper schüttet unter anderem die Wohlfühlbotenstoffe Oxytocin, Dopamin und Endorphine aus und das tut gut. Probieren Sie es einfach aus und bleiben Sie dran.

Hausärzte, Therapeuten und Beratungsstellen sind für Sie da

Fest steht aber auch: Es ist völlig verständlich, sich in dieser Situation oft unsicher, ängstlich und überfordert zu fühlen. Wer den Eindruck hat, es im Moment alleine nicht zu schaffen, sollte sich nicht scheuen, professionelle Hilfe anzunehmen. Auch jetzt sind Hausärzte, Therapeuten und Beratungsstellen vor Ort für Sie da.

Über die Autorin: Anna Vonhoff ist Psychologin (M.Sc.) mit eigener Praxis in Nördlingen und München und wird ab jetztin regelmäßigen Abständen Tipps zur psychischen Gesundheit während der Corona-Krise geben. Falls Sie Fragen an Anna Vonhoff haben, dann schreiben Sie an redaktion@rieser-nachrichten.de.

Diese Rufnummern bieten Hilfe in Krisen: