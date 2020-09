vor 33 Min.

Nördlinger Sixenbräu-Stüble: „Wir geben alles, dass es weitergeht“

Plus Als der Lockdown kommt, ist das Lebensmittel-Lager des Sixenbräu-Stüble wegen einer anstehenden Feier voll. Der Gastronomie-Betrieb spendet sogar vom Fenster aus und kämpft sich durch die Krise.

Von Peter Urban

Als sie beim Lockdown ihr Restaurant schließen musste, hatte Sixenwirtin Nicole Schleehuber gerade alles für die Sechs-Jahres-Feier ihres Lokals, das sie im März 2014 von ihrem Vorgänger übernommen hatte, vorbereitet. Kühlhaus und Vorratskammern waren entsprechend gefüllt und dann kam der Schock. „Ich habe geheult und kaum geschlafen vor lauter Sorgen“, sagt Nicole Schleehuber. Den ganzen März und April war komplett geschlossen, ihre gesamten Vorräte hat sie kurzerhand der Nördlinger Lebenshilfe und an Kinderheime gespendet: „Wir haben unsere Ware sogar durch das Fenster an Bedürftige verteilt“, sagt sie, über 10000 Klicks hatte sie auf einem entsprechenden Facebook-Aufruf. Wie ging es jetzt weiter?

Ab Mai versuchte sie mit ihren vierzehn Mitarbeitern – von sieben weiteren musste sie sich coronabedingt trennen – mit Essen to go das Schlimmste zu verhindern, und seit sie endlich wieder öffnen durfte, anfangs nur bis 20 Uhr, „geben wir alles, damit es weitergeht“. Doch die vielen geplanten Feiern, Kommunionen, Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern, sind alle abgesagt worden: Dieser Umsatz fehlt natürlich. „Bis dato haben wir einen Umsatzeinbruch von 50 Prozent“, sagt die Wirtin, „aber wir müssen zufrieden sein mit dem, was ist, wir werden das schon irgendwie rumbringen.“ Da möchte sie sich auch bei ihrer „Super-Mannschaft“ bedanken, die während der ganzen Zeit hinter ihr steht und auch ihr Vermieter hat sie immer unterstützt – und tut es immer noch.

Nördlinger Nicole Schleehuber: Wirtin aus Leidenschaft

Es habe einige Zeit gedauert, bis die beantragte Corona-Soforthilfe ankam, „länger hätte es nicht dauern dürfen“. Der Wirtin aus Leidenschaft – sie hat schon mit 16 Jahren als Bedienung angefangen – sieht man an, wie sie um ihr Lokal kämpft. „Wenn die Sonne scheint, ist im Biergarten die Welt in Ordnung“, sagt sie, aber bei schlechtem Wetter trauen sich die Menschen eben (noch) nicht so recht in die Wirtsstuben. Diese Änderung im Verhalten spüre sie deutlich, denn es setze sich einfach niemand dazu, auch wenn nur zwei Leute an einem relativ großen Tisch seien. Sie überlegte, Trennwände zu besorgen, doch das zerstört ihrer Meinung nach die Gemütlichkeit, für die ja eine Lokalität wie die ihre steht.

Auf ihre Stammkundschaft, die sie sich nach harten Jahren mühsam erkämpft habe, sei sie sehr stolz. Sie hätten in den vergangenen Monaten zu ihr gehalten. „Und zum Glück“, sagt Nicole Schleehuber, „habe ich als geborene Schwäbin sorgfältig gewirtschaftet. Nur deshalb sind wir noch da.“ Trotzdem bereiten ihr die kommenden Monate Bauchschmerzen. Während sonst Anfang Herbst die Termine für Weihnachtsfeiern rar sind, hat sie bis jetzt noch keine einzige Reservierung. Dabei müsste sie sich jetzt das Polster erarbeiten, um den Winter überleben zu können, sie hat so gut wie keine Ressourcen mehr für die – traditionell in der Gastronomie – flauen Monate Januar bis März. Deshalb will sie jetzt den Sommer im Biergarten mit einem großen Zelt und nötigenfalls Heizpilzen, so lange es geht, verlängern. Nicht nur für ihr Lokal, auch für viele andere Wirte überall im Land, gilt der Slogan, der auf der Website des Sixenbräu-Stübles ganz oben steht, mehr denn je: „Speisen Sie bei uns, sonst verhungern wir beide.“

