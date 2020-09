vor 51 Min.

Nördlinger Spitalkirche nach 30 Monaten wieder eingeweiht

Plus Die Spitalkirche in Nördlingen wurde nach langer Restaurierung neu geöffnet. Warum solche Orte aus Sicht von Dekan Gerhard Wolfermann besonders wichtig sind.

Von Ronald Hummel

Um Ostern 2018 wurde mit der umfassenden Sanierung der Spitalkirche begonnen – jetzt erstrahlt sie in einem Glanz, der teils den Farbbefunden aus früheren Jahrhunderten nachempfunden ist: In erhabener Schlichtheit strahlen die Wände weiß, Gewölberippen und einzelne Mauerkanten sind dezent hellgrau mit grauen und weißen Linien verziert, die Kanzel besteht aus schlichtem Holz. Altar und Chorfenster erstrahlen ebenfalls in neuem Glanz, aber dezenten Farben.

In einem Gottesdienst setzten der evangelische Dekan Gerhard Wolfermann und Pfarrer Martin Reuter die Neueinweihung mit der glaubensbedingten Erneuerung in Alltag und Ewigkeit gleich: „Siehe, ich mache alles neu“ spricht Gott in der Offenbarung des Johannes, im Lukasevangelium wird aus dem verhassten Zöllner Zachäus angesichts von Jesus ein neuer, geläuterter Mensch.

Wolfermann: Nördlinger Spitalkirche als Ort der Kommunikation zu Gott

Derartige Erneuerungen stehen jedem Menschen laut Dekan Wolfermann mit Orten wie der Spitalkirche besonders offen, da hier eine besonders intensive Nähe und Kommunikation zu Gott geschaffen werde. Das sei wichtig in unserer Zeit, wo laut Wolfermann Kommunikation generell gestört sei, da jeder aus unzähligen Kanälen nur noch wahrnehmen will, was er ohnehin schon kennt und wo vielen nur noch wichtig ist, ihre eigene Botschaft abzusetzen ohne Rücksicht darauf, was diese mit anderen Menschen mache.





Die Feier war durch Corona-Auflagen stark eingeschränkt – in je zwei Bänken gab es nur Platz für drei Zuhörer, das Abendmahl fiel aus. Den musikalischen Rahmen schufen Kirchenmusik-Direktor Udo Knauer an der Orgel und Andre Schneider mit der Trompete. Beim anschließenden Empfang in der Erdgeschosshalle des Stadtmuseums würdigte Oberbürgermeister David Wittner die Spitalkirche, im Kern aus dem 13. Jahrhundert, mit dem gesamten Spital als Baudenkmal, das an die sehr frühe Form der sozialen Fürsorge erinnere. Er dankte allen Beteiligten, vor allem den Förderern, die 1,8 Millionen Zuschüsse zu den 2,75 Millionen Baukosten gaben.

1,15 Millionen Euro vom Freistaat

Allein vom Freistaat Bayern kamen 1,15 Millionen, die übrige Summe stammt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Evangelischen Landeskirche sowie von Landkreis und Bezirk Schwaben. Landrat Stefan Rössle hob angesichts der Tendenz in anderen Ländern, immer mehr Kirchen zu schließen und umzuwidmen, die Rolle des Denkmalschutzes hierzulande als Bewahrer der Kirchen heraus. Dies sei wichtig, weil in jeder Kirche die Botschaft zum Zusammenleben in Frieden stecke.

Architektin Susanne Moser-Knoll ließ die fast 30-monatige Bauzeit Revue passieren und führte dabei alle beteiligten Planer und Handwerker auf; zumal die meisten von ihnen aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht anwesend sein konnten. Die Vorbereitungen reichen bis zu Voruntersuchungen im Jahr 2011 zurück und wurden immer wieder auf Eis gelegt, bis im April 2018 mit der Sanierung begonnen werden konnte. Zunächst rüstete man den schief stehenden Turm mit neun Meter langen Pfählen nach, dann wurde das gesamte Fundament stabilisiert und die Außenwände mit Stahlankern gesichert.

Maßwerkfenster komplett überarbeitet

Der mittelalterliche Friedhof an und unter der Kirche war keine Überraschung; wohl aber, dass zum Teil acht Gräber übereinander lagen. Die umfangreichen Dachstuhlarbeiten fanden unter einem Notdach statt, was extreme Koordination der Handwerker bedeutete – diese und die gute Vernetzung mit der Stadt als Eigentümerin über die Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen trotz Corona-Krise hob Susanne Moser-Knoll immer wieder hervor. Die Maßwerkfenster wurden komplett ausgebaut und überarbeitet, Holzfenster und Türen renoviert, die Außenfassade saniert und gestrichen, ebenso wie der gesamte Innenraum.

Johannes Ziegelmeir, Vorsteher der Evangelisch Lutherischen Kirchengemeinde Nördlingen, sah in der kleinen Spitalkirche mit ihrem besonderen Charme etwa für Trauungen oder Taufen und der mächtigen Georgskirche eine Einheit sowohl von menschennahem Kirchenleben als auch großer Repräsentation.

