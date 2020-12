16:30 Uhr

Nördlinger Stadtverwaltung schränkt Kontakte ein

Die Verwaltung der Stadt Nördlingen will laut Mitteilung Kontakte so weit wie möglich reduzieren.

Vor Weihnachten und in den Ferien sollen Mitarbeiter Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen. Was das für die Bürger bedeutet.

Verbunden mit den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten war ein Appell der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten, Kontakte auf das absolut Notwendige zu beschränken und wo möglich vor den Weihnachtstagen eine Art „Karenzzeit“ einzuhalten, um das Infektionsrisiko zu senken.

Die Stadt Nördlingen unterstützt laut einer Pressemitteilung diese Vorgehensweise. Wo persönliche Kontakte für die Bürgerinnen und Bürger nicht zwingend notwendig oder für die ordnungsgemäße Erfüllung der städtischen Aufgaben unerlässlich sind, wurde an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt appelliert, für den Zeitraum der bayerischen Schulferien Urlaub oder Überstunden einzubringen.

Was die Bürger in Nördlingen beachten sollen

Es sei dabei jederzeit sichergestellt, so die Mitteilung weiter, dass die Verwaltung zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch (09081/840) und per E-Mail (stadtverwaltung@noerdlingen.de) erreichbar ist und dringende Anliegen bearbeitet werden. Oberbürgermeister David Wittner bittet die Bürgerinnen und Bürger aus Infektionsschutzgründen bereits jetzt, nur dann persönlich in den Verwaltungsgebäuden Rathaus, Tanzhaus, Leihhaus und Schneidt’sches Haus zu erscheinen, wenn dies unbedingt erforderlich sei.

Für unabdingbare persönliche Vorsprachen sollen wenn möglich Termine vereinbart werden. Viele Dienste seien auch online verfügbar über das Bürgerserviceportal Bayern auf der Homepage www.noerdlingen.de und bedürften keiner persönlichen Vorsprache (zum Beispiel Passantrag, Anmeldung etc.). (pm)

