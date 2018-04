vor 21 Min.

Nördlinger Teilzeitstudiengang ausgezeichnet

Der Studiengang „Systems Engineering“ hat den Preis für herausragende Lehre erhalten. Die Bewerbungsfrist für den nächsten Durchgang startet am 2. Mai.

Erfolg für den Teilzeitstudiengang Systems Engineering mit dem innovativen Studienmodell „Digital und Regional“ der bayerisch-schwäbischen Hochschulen: Der Kooperationsstudiengang der Hochschulen Augsburg und Kempten wurde im Bereich Lehrprojekte mit dem „Preis für herausragende Lehre“ des bayerischen Wissenschaftsministeriums ausgezeichnet. Der Studiengang wird an den Hochschulstandorten Nördlingen und Memmingen angeboten. Studierende, die mitten im Berufsleben stehen, oder gleichzeitig eine IHK-Ausbildung absolvieren, können einen Hochschulabschluss erreichen; aber auch ein Studium mit Praxisphasen ist möglich. An drei Tagen in der Woche arbeiten die Studierenden in ihrem Betrieb, an zwei Tagen besuchen sie Lehrveranstaltungen in Nördlingen oder Memmingen. Unterstützung erhalten sie durch moderne E-Learning-Angebote wie Lernplattformen, Video-Podcasts oder Videokonferenzen. Durch Sofortnachrichtendienste und digitale Sprechstunden stehen sie im Austausch mit ihren Dozenten.

Das Team um den Wissenschaftlichen Leiter und Studiengangleiter Professor Nik Klever (Augsburg) sowie Professor Dirk Jacob (Vizepräsident der Hochschule Kempten) nahm die Auszeichnung von Bayerns Wissenschaftsministerin Prof. Marion Kiechle beim zehnten hochschuldidaktischen Forum der Lehre der Bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Ingolstadt entgegen. Wie es in einer Pressemitteilung der Hochschule Augsburg heißt, betonte Staatsministerin Kiechle: „Ihr besonderes Engagement für die Lehre verdient große Anerkennung. Sie gehen dabei methodisch von den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Lernforschung aus, orientieren sich an den Lernenden und haben Konzepte entwickelt, die sich ein gutes Stück weit von den traditionellen Lehrveranstaltungen im Sinne von Vorlesungen, Seminaren, Übungen und Praktika unterscheiden und diese Formen von Lehrveranstaltungen ergänzen.“ Die Preisträger des „Preises für herausragende Lehre“ wurden im Jahr 2018 von einer Jury ausgewählt, die aus drei Hochschuldidaktikern und zwei Studierenden besteht.

Der Studiengang ist bei Anstellung in einem Unternehmen auf viereinhalb Jahre ausgerichtet und schließt mit dem Titel Bachelor of Engineering ab. Auf dem Lehrplan steht anwendungsorientierte Programmierung in den Bereichen Elektronik, Mechanik und Informatik. Das Grundstudium ist als Ingenieursausbildung in Mechatronik und Informatik angelegt. Anschließend erhalten die Studierenden die Möglichkeit, ihr Studium in den Themenfeldern Digitalisierung und Industrie 4.0 zu vertiefen. Der nächste Durchgang startet im Oktober, wobei eine Bewerbungsfrist vom 2. Mai bis 15. Juli online über die Hochschule Augsburg gilt. pm