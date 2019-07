vor 27 Min.

Nördlinger überqueren die Alpen: Die Schüler kommen ins Schwitzen

Das Projekt-Seminar des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Nördlingen will die Alpen mit dem Rad überqueren. Hier berichten die Schüler über ihre einzelnen Etappen. Am Montag ging es los und die Schüler kamen bereits ins Schwitzen.

Die 17 Teilnehmer des Transalp Seminars starteten am Montag um 6.30 Uhr zusammen mit ihren Lehrern am Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen. Zunächst wurden die Fahrräder verladen und die Rucksäcke noch ein letztes Mal kontrolliert, damit die Teilnehmer auch ja nichts vergessen hatten.

Während der dreistündigen Busfahrt stärkten sich die Schüler für die Tour, schließlich standen 70 Kilometer und 920 Höhenmeter am ersten Tag auf dem Plan. Nach der Vereinbarung von Verhaltensregeln in der Gruppe durch das Organisationsteam führte die Route von Landeck aus nach Pfunds.

Das P-Seminar des THG überquert die Alpen mit dem Rad. Bild: Tim Seitz

Danach radelte die Truppe weiter am Inn entlang bis zur Jugendherberge in Scuol. Bei Temperaturen von über 30 Grad kamen die Schüler noch zusätzlich zur Anstrengung durch das Radeln ins Schwitzen.

Am ersten Tag beeindruckten die Schüler vor allem die steilen Felswände und hohen Gebirgszüge. Bei gutem Essen und gemütlichem Beisammensein ließen sie den Abend ausklingen und freuen sich auf die kommenden Tage.

Was für die Vorbereitung auf die Tour nötig war, lesen Sie hier.