vor 27 Min.

Nördlingerin ist einen Schritt näher am Miss-Germany-Titel

Plus Die gebürtige Nördlingerin Dana Holzner gehört zu den Top fünf Anwärterinnen auf den Miss-Germany-Titel in Baden-Württemberg. Wie der Wettbewerb nun für sie weitergeht.

Von Pauline Herrle

Sie hat es geschafft. Die gebürtige Nördlingerin Dana Holzner ist in einem Wettbewerb als eine der fünf stärksten Frauenpersönlichkeiten aus Baden-Württemberg ausgewählt worden. Somit ist sie ihrem Ziel, Miss Germany zu werden, einige Schritte näher gekommen. Zahlreiche Menschen stimmten online für die derzeit in Schwäbisch Hall lebende junge Frau ab und katapultierten sie unter die Top 80 aus ganz Deutschland. Dana Holzner ist überwältigt: „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt die Frau, die den Kampf gegen ihren Brustkrebs gewonnen hat.

Bereits seit mehreren Monaten läuft die Auswahlphase für die neue Miss Germany. Im Mittelpunkt steht seit diesem Jahr neuerdings nicht nur das Äußere, sondern auch die Persönlichkeit. Starke Frauen werden gesucht, die mit ihrer Einstellung und ihrem Lebensweg Vorbilder für junge Erwachsene sind – also echte Powerfrauen. Dana Holzner verkörpert diesen Begriff. Im vergangenen Jahr erhielt die 33-Jährige die Diagnose Brustkrebs. Die einst so lebensfrohe Frau fiel in ein tiefes Loch, verlor ihre langen blonden Haare und fühlte sich in ihrem Körper nicht mehr wohl, erzählt sie. Doch sie raffte sich wieder auf, fing an, ihr Schicksal zu akzeptieren und setzte sich Ziele. Dieses Jahr hat sie diese erreicht – sie ist krebsfrei und zudem hat sie die Chance auf den Titel „Miss Germany“.

Weiterkommen beim Miss-Germany-Wettbewerb liegt nicht mehr in der Hand der Unterstützer

Diesem Ziel, die neue Miss Germany zu werden, ist die junge Frau mit den kurzen blonden Haaren nun ein Stück näher. In den Online-Abstimmungen wurde Dana Holzner unter die besten fünf aus Baden-Württemberg gewählt. Freunde, Familie, Bekannte und weitere Menschen unterstützen sie mit ihrer Stimme.

Nun liegt das Weiterkommen nicht mehr in der Hand ihrer Unterstützer. Auf die Top 80 aus ganz Deutschland kommen jetzt Challenges und Aufgaben zu, bei denen sie von einer Fachjury – bestehend aus der Miss Germany-Jury, Casting-Experten, Social Media-Experten und Redakteuren – bewertet werden. Dafür gab es bereits die „Live Experiences Days“ – Tage, in denen sich die Kandidatinnen der Jury persönlich vorstellen konnten.

Dana Holzner: Unglaubliche Chance, anderen Mut zu machen

„Auch Auftritte auf den modernen Social-Media-Plattformen werden in die Bewertung mit einbezogen“, sagt Dana Holzner. Auf der Instagram-Seite und dem YouTube-Kanal der Miss Germany-Wahl werden die Aufgaben für die Frauen veröffentlicht und können live vom Zuschauer verfolgt werden.

Gerade musste Dana Holzner zum Beispiel in einer sogenannten „Digitalen Challenge“ auf Instagram beschreiben, was es für sie bedeutet, Miss Germany zu werden. Sie schrieb: „Für mich ist es eine unglaubliche Chance, anderen Menschen mit einer Krebserkrankung mit der Reichweite einer Miss Germany Mut zu machen, sich nicht zu verstecken“. Diese Medienpräsenz und auch die Bewerbung, welche ganz am Anfang eingereicht wurde, entscheiden darüber, ob Dana Holzner es in die nächste Runde und somit unter die Top zwei von Baden-Württemberg schafft.

Am 27. Februar 2021 wird die neue Miss Germany gekürt

Am 27. Februar 2021 wird die neue Miss Germany gekürt. Bis dahin müssen die Kandidatinnen weitere Auswahlphasen unter den Augen einer Fachjury überstehen. Die jetzige Auswahlrunde dauert noch bis Ende Oktober an, ob Dana Holzner danach weiterhin noch die Chance auf den Titel „Miss Germany“ hat, steht noch in den Sternen. Die junge Frau blickt dennoch zuversichtlich in die Zukunft – eine wichtige Eigenschaft, die sie sich in der Zeit ihrer Erkrankung nach und nach angeeignet hat.

Lesen Sie auch:

Themen folgen