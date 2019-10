Nominierung der Stadtratskandidaten: Die CSU-Liste ist komplett

Plus Die Christsozialen nominieren ihre Kandidaten für die Stadtratswahl 2020. Mit dem Slogan „Miteinander schaffen wir Zukunft“ wollen sie um Wähler werben.

Nach der PWG hat nun auch die Nördlinger CSU ihre Stadtratskandidaten für die Kommunalwahlen am 15. März nominiert.

Die Bewerber wurden von den 46 wahlberechtigten Mitgliedern im Rahmen einer Ortsverbandsversammlung am Wochenende in den Räumen des ehemaligen Drogeriemarktes Müller am Marktplatz einstimmig bestätigt. Von den 30 Nominierten sind neun Frauen. Angeführt wird die Kandidatenliste von Oberbürgermeister-Kandidat Steffen Höhn.

Oberbürgermeister-Kandidat Steffen Höhn führt die Liste an

„Vielleicht geht von unserer Veranstaltung ein Impuls in Richtung Stadtrat aus, diesen Ort bald wieder mit Leben zu füllen“, sagte Höhn zu dem seit geraumer Zeit leerstehenden Gebäude in bester Altstadtlage.

„Miteinander schaffen wir Zukunft“ lautet der an diesem Abend erstmals präsentierte Wahlslogan der Christsozialen. Dass die CSU mit ihrem Kandidatentableau in eine gute Zukunft gehen werde, davon zeigte sich Steffen Höhn überzeugt. Er appellierte mit Blick auf den Wahlkampf an die Einigkeit der Partei. Die Menschen in der Kernstadt und den Stadtteilen erwarteten zudem Offenheit und Transparenz.

Neue und junge Kandidaten auf der Liste

Die Bewerberliste bilde die Breite der Nördlinger Gesellschaft ab, sagte Höhn, der auch CSU-Ortsvorsitzender ist. Neben erfahrenen Mitstreitern seien auch eine ganze Reihe neuer und junger Kandidaten dabei. Als besondere Stärken der CSU nannte Höhn die tiefe Verwurzelung der Partei vor Ort sowie ein starkes und gut funktionierendes Netzwerk in die politischen Entscheidungszentren in München und Berlin. Er selbst gehe jedenfalls mit viel Optimismus in die Wahlen im kommenden Frühjahr und sei von einem guten Abschneiden der CSU überzeugt.

Anders als sein Mitbewerber David Wittner (PWG) wolle er auch für sich um ein Stadtratsmandat kämpfen, weshalb er auch auf Platz eins der Liste antrete.

Bürgermeister Markus Landenberger-Schneider listete im Schnelldurchgang die aus seiner Sicht erzielten Erfolge der CSU in der zurückliegenden Stadtratsarbeit auf: Kauf und Umbau des Bahnhofes, die anstehende Sanierung des Hallenbades, den Ausbau des TCW zum Hochschulstandort und die Etablierung eines Kernspintomografen am Stiftungskrankenhaus. Alle diese Projekte würde es ohne die Initiativen der CSU nicht geben, so der Bürgermeister.

Deutliche Worte fand zum Schluss der Veranstaltung der Bundestagsabgeordnete und frühere Stadtrat Ulrich Lange. Heftige Breitseiten richtete Ulrich Lange dabei in Richtung Rathaus und Amtsinhaber Hermann Faul, ohne dessen Namen explizit zu erwähnen. Nördlingen brauche wieder einen Oberbürgermeister, der fleißig und zupackend im Amt agiere sowie eine Fraktion, die sich etwas zu entscheiden traue. Auch könne es nicht angehen, sich zum 70. Geburtstag öffentlich für ein Projekt feiern zu lassen, dass andere auf den Weg gebracht hätten (Anmerkung der Redaktion: Wemdinger Unterführung). Für die neue Wahlperiode gelte es, „durch mutige Entscheidungen die Stadt in eine gute Zukunft zu führen.“ Mit ihren Kandidaten sei die CSU dafür bestens aufgestellt. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler meinte, die CSU Nördlingen habe mit ihrer Kandidatenliste die Weichen für die Stadtratswahl richtiggestellt. Die Christsozialen hätten das „Ohr bei den Bürgern“ und seien deshalb in der Lage, „Kopf, Herz und Bauch“ der Menschen anzusprechen.

Die Kandidaten: