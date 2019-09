Nordilo rocken beim Stadtmauerfest 2019 in Nördlingen

Plus Die Band hatte beim vergangenen Stadtmauefest mit dem Lied „Leit aus Nearle“ begeistert. Wie die Gruppe zusammenfand und wo sie dieses Mal auftritt.

Den Namen der fünfköpfigen Nördlinger Bardengruppe „Nordilo“ gibt es erst seit 2016, als sie das vergangene Stadtmauerfest rockten. Doch die einzelnen Mitglieder haben sich schon vorher in verschiedenen Gruppen in der Region und drumherum einen erstklassigen Ruf erspielt: „Die Nördlinger Musikszene unserer Generation, wir kennen uns alle seit 30 Jahren und mehr, lebt vom Austausch“, sagt Wolfgang „Louis“ Ziegler und meint damit sowohl Stilimpulse als auch die Musiker selbst.

Der Kern bildete sich am Stadtmauerfest 2007, als er selbst, Karl „Mitch“ Hubel und Karl-Heinz „Audi“ Schneiderauf beschlossen, nach inoffiziellen Gigs in verschiedenen Formationen als historische Gruppe aufzutreten. Das setzte man auf den folgenden Festen dann mit verschiedenen anderen Musikern um, aber erst vor drei Jahren kristallisierte sich vor dem damaligen Stadtmauerfest endgültig Nordilo mit Louis (Schlagzeug), Mitch (Gachon, Percussion), Audi (Gitarre) sowie Michael „Mike“ Koester (Gitarre, Gesang) und Matthias „Speedy“ Graf (Bassgitarre, Gesang) heraus.

Nordilo spielt nicht nur beim Stadtmauerfest in Nördlingen

Der Neubeginn war schon der Durchbruch: Bei den Bogenschützen im Hof der Mälzerei und dem Lager der Feuerwehr im Brandstätter Hof „gingen die Leute durch die Decke“, wie es Audi formuliert, bis zu 2500 Zuhörer tobten regelrecht, der eigens komponierte Song „Leit aus Nearle“ wurde zu einer regelrechten Stadtmauerfest-Hymne; immer und immer wieder wollten ihn die Massen hören. „Sogar beim Abbauen mussten wir ihn noch unplugged spielen“, erinnert sich Louis. Bogenschützen, Feuerwehr und Publikum bestanden darauf, dass es heuer wieder genauso abgehen soll. Also spielt Nordilo am Freitagabend wieder bei den Bogenschützen, am Samstagabend bebt erneut der Brandstätter Hof.

Wie unsere Zeitung bereits berichtete, ist die neue Hymne schon draußen, „So G’sell so“ bewährte sich bereits bei etlichen Auftritten als Hit. Denn Nordilo beschränkt sich längst nicht auf das Stadtmauerfest – auf der Cittaslow-Bühne, in der Munninger Ziegelmühle, in Oettingen und Wemding, auf dem Harburger Kulturherbst, auf der Wassertrüdinger Gartenschau, in Ellwangen oder auch auf privaten Festen traten sie schon auf.

Nordilo will Spaß auf der Bühne verbreiten

Das exklusivste Konzert fand vergangenes Jahr vor 40 Zuhörern auf dem Daniel statt – Louis ist dort Türmer und hatte die Idee zusammen mit den anderen Kollegen. Das Repertoire hat Nordilo mittlerweile über den rein historischen Auftritt hinaus erweitert: „Wir sind jetzt mit historischem Folk, also irischen und internationalen Songs, noch breiter aufgestellt“, sagt Mitch. Dazu gibt es etliche selbst komponierte Songs wie „Bonanza“ über die gute, alte TV-Zeit, „Bier, Bier, wir wollen Bier“, „Ritter, Pfaff und Bettelmann“; zu einigen Songs gibt es auf Youtube Videos zu sehen.

Es sind aber nicht nur die Lieder, die das Publikum so begeistern, sondern auch der ansteckende Spaß auf der Bühne, vor allem die Wortgefechte zwischen Louis und Mike, wenn beispielsweise der eine das Publikum um Verständnis bittet, dass der Partner jetzt altersgemäß auf der Bühne in der Nähe des Klos anstatt wie früher in Richtung Ausschank platziert ist. „Selbstironie und sich nicht zu ernst zu nehmen kommt einfach gut beim Publikum an“, so Mike. Man wird es sehen, im Brandstätter Hof.