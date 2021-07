13.07.2021

Nordilo spielt Konzert in Wemding

Während ihr Konzert in Nördlingen kürzlich noch abgesagt wurde, durfte die Rieser Band „Nordilo“ am Sonntag in Wemding auftreten.

Nach den vielen Unwetterwarnungen in den vergangenen Wochen freute sich die Band über die Sonne. „Wir waren froh, dass so gutes Wetter war“, sagt "Nordilo" Frontmann Michael Köster. Gefreut haben sich an dem Wochenende auch die Zuhörer in Wemding. „Es war eine super Stimmung am Marktplatz“, berichtet Susanne Brand. Vorerst kein "Nordilo" Konzert in Nördlingen Bis Fans in Nördlingen die Band zu hören bekommen, könnte es noch etwas dauern. Der geplante Auftritt von Nordilo auf dem Freibadfest auf der Marienhöhe wurde, wie das Fest selbst, abgesagt. Die Auflagen, um die Veranstaltung stattfinden zu lassen, seien kaum umsetzbar, sagt Karl Stempfle vom Amt für Liegenschaften in Nördlingen. (ligi)

