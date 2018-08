vor 38 Min.

Notlandung: Pilot setzt sicher auf Acker bei Amerdingen auf

Am Mittwoch musste ein Pilot bei Amerdingen notlanden. Die Polizei berichtet: kein Schaden und keine Verletzten.

Der Pilot einer Cessna spürt offenbar, dass der Motor nicht mehr richtig läuft und entscheidet sich für eine sichere Landung.

Ein Pilot hat am Mittwoch seine Cessna auf einem Acker in der Nähe des Sternbacher Hofs bei Amerdingen notlanden müssen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es keine Verletzten geben, auch ein Schaden am Flugzeug blieb aus.

Wie Robert Schmitt, der stellvertretende Dienststellenleiter der Nördlinger Polizei sagt, sei die Notlandung wegen eines technischen Defekts reibungslos abgelaufen. (RN)

