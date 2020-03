Nur Briefwahl möglich: So stemmen Kommunen im Kreis Donau-Ries die Stichwahl

Plus Sieben Kommunen im Kreis Donau-Ries steht eine Stichwahl bevor. Mitten in der Coronavirus-Krise stellt sie die Briefwahl vor große Aufgaben.

Schulen, Kitas und Geschäfte sind in Bayern geschlossen. Restaurants und andere Einrichtungen halten ihren Betrieb nur unter streng reglementierten Vorgaben noch aufrecht. Sämtliche Veranstaltungen in größeren Runden sind abgesagt. Das öffentliche Leben kommt wegen der Coronavirus-Pandemie zum Erliegen. Was am Sonntag von manchem schon kritisch beäugt wurde – die Wahllokale zu öffnen – ist bei der Stichwahl am 29. März nicht mehr möglich. Der Freistaat wählt dann per Brief. Wie gehen die sieben Kommunen im Kreis Donau-Ries, die noch über ihren Bürgermeister abstimmen müssen, damit um?

Die Stadt Nördlingen will bis zum Wochenende alle Unterlagen an die mehr als 16000 Wahlberechtigten zustellen. „Damit die Wähler die Zeit haben, in Ruhe zu wählen“, sagt Daniel Wizinger, stellvertretender Wahlleiter. Die Stichwahl sei eine Herausforderung. Die Schließung städtischer Einrichtungen habe immerhin den Nebeneffekt, dass jetzt etwa Personal der Museumskassen bei der Wahl helfen könne. Der Amtsbote der Stadt habe in den vergangenen Wochen mehrere Tausend Briefe zugestellt. Der Rest werde mit der Post verschickt - das sei aber normal und anders nicht zu stemmen, sagt Wizinger.

In Harburg bringt man derzeit die Verwaltungssoftware auf den neuesten Stand, sagt Geschäftsleiter Werner Nothofer. „Das System war bisher nicht dafür vorgesehen, Unterlagen an alle Wahlberechtigten zu versenden.“ Beim Kuvertieren sollen dann Erzieherinnen des Kindergartens helfen, die wegen der Schließung einsatzbereit sind. Die Stadt stehe vor einer großen Aufgabe, er sei aber zuversichtlich, dass man bis Ende der Woche alle Unterlagen zustellen könne.

In der Verwaltungsgemeinschaft Ries blickt man der Stichwahl in Hohenaltheim gelassen entgegen. Dr. Friedrich Bauer hat laut Markus Bauer, Abteilungsleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft, zugestimmt, an der Stichwahl teilzunehmen. „Mit etwa 500 Wahlberechtigten ist der Aufwand für unseren Gemeindeboten, die Unterlagen zu verteilen, überschaubarer als in anderen Kommunen“, sagt er. Die VG drucke die Unterlagen selbst und werde sie in den nächsten Tagen zustellen.

Geschäftiges Treiben auch in der Verwaltungsgemeinschaft Monheim. „Diese ausschließliche Briefwahl läuft nicht nebenbei“, versichert Sandra Steidle, Mitarbeiterin im Wahlamt. „Wir schaffen das nicht alleine, da muss das ganze Rathaus mithelfen“. Es geht um Wahlunterlagen für 4129 Stimmberechtigte in der Stadt Monheim sowie für 1472 Stimmberechtigte in der Gemeinde Buchdorf.

80 Prozent der wahlberechtigten Bürger hatten ohnehin schon Briefwahl beantragt, jetzt aber muss man den 100 Prozent gerecht werden. Es sind also derzeit nicht nur die Stimmzettel im Druck, sondern müssen auch weitere Umschläge nachgedruckt werden. Sandra Steidle geht davon aus, dass am Mittwoch die Stimmzettel geliefert werden, am Donnerstag die restlichen Umschläge. Danach gehen die Briefe sobald wie möglich raus an die Wähler.

Die Stadt Donauwörth ließ gestern über die Pressestelle Folgendes wissen: Die Stimmzettel sind bestellt, die Briefwahlunterlagen werden allen Wahlberechtigten automatisch rechtzeitig zugesandt. Der Rücklauf erfolgt per Post oder durch Einwerfen im Rathaus-Briefkasten.

Von einem immensen logistischen Aufwand spricht Marion Klitschke von der Hauptverwaltung der Stadt Rain. Dort gibt es 7110 Wahlberechtigte, und nach Erfahrungswerten wurden im Vorfeld 4000 Briefwahl-Unterlagen bestellt. Das sind nun in Zeiten von Corona 3110 zu wenig. Sie müssen noch gedruckt werden. Dazu kommen die 7110 Stimmzettel. Am Ende gilt es, pro Wähler und Brief fünf Bestandteile zusammenzufügen. Damit alles klappt, müssen viele Rädchen ineinandergreifen: Die Druckerei, die rathausinterne EDV („wir warten noch auf ein Update“), viele interne und externe Mitarbeiter und Helfer, um auch erkranktes Personal zu ersetzen und, und, und. Die ganze Wahl und erst recht diese besondere Stichwahl in Zeiten von Corona ist laut Marion Klitschke „eine echte Herausforderung“.

Landrat Stefan Rößle stärker im Ries als an der Donau