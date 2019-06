18:30 Uhr

Nur beim Jodeln müssen die Nördlinger üben

Beim Seniorennachmittag auf der Mess’ begeistern die Wildecker Herzbuben.

Die beiden Herren auf der Bühne bitten die Gäste im Festzelt, sich zu erheben und sich beim Nachbarn einzuhaken. Die Senioren stehen an den Biertischen, halten einander fest und schunkeln und singen. Einer der beiden, Wolfgang Schwalm, bedeutet seinem Partner zwischenzeitlich sogar, mit dem Singen aufzuhören, um dem Gesang der Nördlinger zuzuhören. Die beiden Männer auf der Bühne sind die Wildecker Herzbuben.

Das Schlager-Duo trat am Montag beim Seniorennachmittag auf der Mess’ auf. Das Duo nahm sich von Beginn an selbst auf die Schippe. In Anspielung auf ihr Lied „Zwei Kerle wie wir“ sagte Wilfried Gliem: „Zwei Kerle wie wir, eigentlich müsste man sagen: Zwei Kerle wie vier.“

Das Jodeln funktionierte noch nicht so gut

Früh brachte das Musikerduo das Publikum im Zelt, mehrere hundert Senioren, in Stimmung. Viele sangen die Lieder der beiden textsicher mit. Nur das Jodeln funktionierte nach Aufforderung nicht so, wie sich das Schwalm gewünscht hatte: „Oh – da müssen wir noch üben.“

Annemarie Strobl sagte zu dem Auftritt des Duos: „Respekt, dass die das bei dem heißen Wetter machen.“ Sie selbst höre auch andere Musik, „aber zur Aufmunterung höre ich das ganz gerne. Sie bringen hier Stimmung rein.“

Margarete Setz war mit den Senioren des Katholischen Frauenbunds Nördlingen im Zelt. „Die Stimmung ist gut und den Leuten gefällt es, für sie ist es unterhaltsam.“ Sie selbst sei im Leitungsteam und habe die Senioren begleitet. „Ich höre sonst eher Jazz“, sagte Setz.

Großen Applaus gab es für Wolfgang Schwalms Trompetenstücke. „Unser Pustefix“, sagte sein Partner dazu. Heinz Hubel bezeichnete den Auftritt des Duos als „einwandfrei“ und lobte die Organisatoren, die die Wildecker Herzbuben nach Nördlingen geholt hatten. „Es ist richtig voll geworden. Nur das Schunkeln ist bei der Hitze gefährlich.“ Das hielt die Senioren im Festzelt aber nicht davon ab.

Beim Seniorennachmittag auf der Nördlinger Mess' traten die Wildecker Herzbuben auf. Video: Jan-Luc Treumann

