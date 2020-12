vor 33 Min.

Nur wenige trotz Ausgangssperreunterwegs

Wie die neuen Regeln in Baden-Württemberg funktionieren

Die Polizei hat am Wochenende im Ostalbkreis, wie zuvor angekündigt, die neuen Ausgangssperren kontrolliert. Diese gelten seit Samstagmorgen in ganz Baden-Württemberg und sind vor allem nachts besonders strikt. Über 20 Streifenbesatzungen waren an über zehn wechselnden Kontrollstellen im Einsatz, zudem führte die Polizei nach eigenen Angaben mobile Kontrollen durch. Während der Abendstunden verringerte sich der Fahrzeug- und Personenverkehr zusehends, ab Mitternacht waren kaum mehr Personen unterwegs. Die Mehrzahl der angehaltenen Fahrzeuge konnte wie gefordert einen triftigen Grund vorbringen, bei knapp einem Fünftel der Menschen, die unterwegs waren, war dies allerdings nicht der Fall. Die Mehrheit dieser Personen brachte vor, dass sie die beschränkenden Regelungen noch nicht genauer kannten. Allesamt waren einsichtig, förmliche Anzeigen mussten nicht gefertigt werden.(pm)

