19.03.2020

OB Faul appelliert an Bürger: Soziale Kontakte einschränken

Der Oberbürgermeister warnt: Jetzt müsse alles getan werden, damit Ausgangssperren vermieden werden.

Von Martina Bachmann

Der Nördlinger Oberbürgermeister Hermann Faul appelliert an die Bürger, ihre sozialen Kontakte einzuschränken: „Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Verhalten der Menschen in der Öffentlichkeit.“ Es gelte jetzt, sich auf das Notwendige zu beschränken, damit Ausgangssperren vermieden werden könnten. Es gebe bereits Überlegungen in dieser Hinsicht, in Österreich und Italien seien solche Regelungen durchgesetzt worden. Auch im bayerischen Mitterteich gibt es mittlerweile eine Ausgangssperre, verhängt vom Landratsamt Tirschenreuth (wir berichteten). Aktuell sei vonseiten der Stadt Nördlingen nichts Ähnliches geplant, sagt Faul: „Ich denke, dass solch eine Regel vom Bund verfügt wird.“

Ernst der Lage nicht allen klar

Der Ernst der Lage sei dem ein oder anderen offensichtlich noch nicht klar, ärgert sich Faul. Da schaffe man im Bereich der Arbeit die Voraussetzungen, dass sich die Menschen nicht begegnen, organisiere Schichten: „Und dann gehe ich durch die Stadt und sehe drei, vier, fünf Menschen an einem engen Tisch sitzen, als ob nichts gewesen wäre. Andere würden Basketball miteinander spielen: „Das geht jetzt eben nicht mehr. Das darf nicht sein.“ Mittlerweile kontrolliert die Polizei, ob die bereits geltenden Regeln eingehalten werden – etwa, dass Spielplätze gesperrt sind. Faul sagt, er sei dankbar dafür.

