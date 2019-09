OB Faul für Kreisverkehr in der Ulmer Straße in Nördlingen

vor 3 Min.

Plus In Nördlingen wird derzeit über die neue Regelung am Reimlinger Tor diskutiert. Sie ist nur ein Punkt im neuen Radwegekonzept, sagt der Rathauschef.

Herr Faul, in Nördlingen wird in diesen Tagen recht kontrovers über die neue Regelung für Radler am Reimlinger Tor diskutiert.

Faul: Wer stadtauswärts mit dem Fahrrad fährt, der muss durch das Tor. Die Radler, die stadteinwärts unterwegs sind, sollen durch das Reimlinger Tor fahren. Es ist ihnen aber auch erlaubt, den kleinen Durchgang neben dem Tor zu nutzen und dann wieder auf die Straße zu fahren. Wobei dieser Weg immer wieder zu Konflikten zwischen Radlern und Fußgängern führt. Im Rahmen unseres neuen Radwegekonzeptes haben wir die Regelung jetzt einmal eingeführt. Dann schauen wir uns die Situation an und entscheiden endgültig, wenn wir das Konzept verabschieden. Welche Gefahrenstellen für Radler werden im Rahmen des Konzeptes noch angegangen? Faul: Wir sehen beispielsweise an der Ulmer Straße ein Problem. Da müssen die Radler, die vom Emmeramsberg herunter kommen, vor der Einfahrt in den Nähermemminger Weg die Fahrbahn kreuzen und dann durch das Berger Tor in die Stadt weiterfahren. Wir wollen an dieser Stelle einen überfahrbaren Kreisverkehr anordnen, um das Problem so zu entschärfen. Man könnte den einfach aufzeichnen, das würde einen minimalen Aufwand bedeuten. Aber die Polizei ist gegen einen solchen Kreisverkehr. Warum? Faul: Sie hält den Gedanken an einen Kreisverkehr für nicht zuträglich. Sie haben einmal gesagt, Nördlingen sei für Pferdefuhrwerke gebaut worden, nicht für den Autoverkehr. Welche Rolle spielt aus ihrer Sicht das Fahrrad? Faul: Das Rad hat sicher an Bedeutung gewonnen. Die Menschen nutzen es auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule und zum Einkaufen. Braucht der Radverkehr dann nicht einen höheren Stellenwert als bisher? Faul: Natürlich gibt es Überlegungen, dem Radverkehr eine größere Rolle zuzugestehen. Doch noch hat der individuelle Pkw-Verkehr ein Übergewicht. Die Menschen lassen ihr Auto noch nicht stehen, um dann mit dem Bus weiter zu fahren und ihre Erledigungen zu machen – oder um die zu Fuß abzugehen. Zudem haben wir dem Radverkehr schon mehr Bedeutung eingeräumt, etwa, indem wir die Fußgängerzone freigegeben haben. Allerdings gibt es da immer wieder Beschwerden, weil die Fahrradfahrer schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren und auch nicht absteigen, wenn es sehr eng ist. Da sind auch die Radler in der Pflicht. Hallenbad in Nördlingen: Architekt wird beauftragt, Bürger beteiligt Ein anderes Thema: Viele Nördlinger warten sehnsüchtig auf das neue Hallenbad. Wie geht es weiter? Faul: Im September werden wir im Stadtrat die Entscheidung treffen, welchen Architekten und welchen Fachplaner wir beauftragen. Die werden dann ihre Vorstellungen darlegen und wir werden die Bürger beteiligen. Sind Sie noch der amtierende Oberbürgermeister beim Spatenstich? Faul: Ich denke nicht, dass wir den Spatenstich vor dem 1. Mai 2020 schaffen. Aber wir werden das Projekt jetzt noch in der aktuellen Wahlperiode auf den Weg bringen. Derzeit wird der Emissionsschutz geklärt, wir müssen die Genehmigungen einholen, die Förderung offiziell beantragen. Sagen Sie das auch mit Wehmut? Faul: Nein. Das Hallenbad war mir von Anfang an sehr wichtig. Ich habe das Projekt nur deshalb gestoppt, weil wir es nicht gleichzeitig mit der Wemdinger Unterführung stemmen konnten. Völlig unabhängig von allem, was sich beim Almarin tut, war für uns klar: Ist die Unterführung fertig, dann kümmern wir uns um das Hallenbad. Wie erfolgreich sind die Bemühungen der Stadt in Sachen Wohnpark Ost, dem neuen geplanten Baugebiet südlich des Saubrunnens? Faul: Wir sind in Gesprächen mit den Eigentümern. Aber bis auf einen Ankauf sind wir da bislang nicht weitergekommen. Es wird am Ende auf ein Umlegungsverfahren rauslaufen und das dauert ein paar Jahre. Ihre Amtszeit dauert nur noch wenige Monate. Was wollen Sie in dieser Zeit angehen? Faul: Wir haben derzeit zahlreiche Projekte, die laufen: die Turnhalle in Kleinerdlingen, der Bau der 51 Sozialwohnungen auf dem ehemaligen BayWa-Gelände, die Bodenuntersuchungen an der Grundschule Mitte, der Kindergarten im neuen Eger-Viertel. Und natürlich das Stadtmauerfest am Wochenende. Faul zum letzten Mal als OB auf dem Nördlinger Stadtmauerfest Wo Sie zum letzten Mal die weiße Halskrause des Oberbürgermeisters tragen. Die ist doch unbequem, oder? Faul: Ja, das ist sie. Aber meine Frau trägt ja auch ein schweres Gewand. Ich freue mich sehr auf das Fest, es ist einer der Höhepunkte in Nördlingen. So viele Menschen engagieren sich hier ehrenamtlich. Es ist eine Liebeserklärung der Nördlinger an ihre Stadt. Interview: Martina Bachmann Alle Informationen zum Nördlinger Stadtmauerfest gibt es hier: Stadtmauerfest in Nördlingen 2019: Termin, Programm, Eintritt

