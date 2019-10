vor 44 Min.

OB-Kandidat Höhn gegen Südumfahrung

CSUler für Ausbau der B25 und B29

CSU-OB-Kandidat Steffen Höhn hat sich in Herkheim eindeutig von der sogenannten Südumfahrung distanziert. Deren Einschnitte in das Landschaftsbild beim Adlersberg stünden nicht in Relation zu Ergebnissen von Verkehrszählungen, die aufgrund des hohen Anteils an Ziel- und Quellverkehr keine zufriedenstellende Entlastung für Nördlingen selbst erwarten ließen, heißt es in der Pressemitteilung. Im Vordergrund des Engagements stehen daher für Höhn der Ausbau der B25 und B29. (pm)