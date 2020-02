20:00 Uhr

OB-Kandidat Mark Tanner will gestalten

Plus Der FDP-Kandidat für die OB-Wahl in Nördlingen fordert weitere Parklätze und will, dass das Hallenbad während des Umbaus nicht schließen muss. So kommt er bei der Podiumsdiskussion an.

Als Kandidat der FDP für das Amt des Oberbürgermeisters steht Dr. Mark Tanner auf der Bühne. In Hamburg geboren, habe er mit seiner Familie in Nördlingen sein Zuhause gefunden und arbeite hier als Dermatologe. Bis 2014 in der CSU, ist er jetzt stellvertretender FDP-Kreisvorsitzender, sagt er. Wie verlief sein Abend im Klösterle?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Mark Tanner würde das Hallenbad mit einem Anbau erweitern Beim ersten Thema, der Zukunft des Nördlinger Hallenbades, positioniert sich Tanner eindeutig für eine Sanierung mit Anbau. Einen Neubau am Standort Freibad lehne er auch deshalb ab, da ein ausgemustertes Hallenbad der Stadt zusätzlich Nutzungsideen und Geld abverlangen würde. Der Umbau müsse ohne Schließzeiten stattfinden, um keine Kunden zu verlieren und weiter der Nicht-Schwimmer-Quote bei Kindern entgegenzuwirken. Die Podiumsdiskussion zur OB-Wahl in Nördlingen im Video Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Tanner, der gelegentlich zum Kugelschreiber greift und dessen leise Stimme manchmal im Gemurmel des Publikums untergeht, antwortet auf die Frage, ob er immer einen Parkplatz in der Altstadt finde, mit einem klaren „Ja“. Gebührenfreies Parken und die Schaffung weiterer Parkplätze seien für ihn wichtig. Deshalb würde er das Döderlein-Gelände in seiner Funktion belassen und durch eine Tankstelle für Wasserstoff attraktiver machen. Beim Thema Egerviertel betont Tanner, dass die Altstadtsatzung für alle gleich gelten müsse und Schäden durch die angedachte Tiefgarage unbedingt zu vermeiden seien. 14 Bilder Die Bilder der RN-Podiumsdiskussion zur Nördlinger OB-Wahl Bild: Szilvia Izsó Nach einer Publikumsfrage bezeichnet Tanner sich als leidenschaftlichen Bahnfahrer. Er spricht sich für den Einsatz von Schienenersatzverkehr in wenig frequentierten Zeiten aus, wie auch den Ausbau asynchroner Mobilität zugunsten des Tourismus. In seinem Schlusswort betont er, dass es ihm als Oberbürgermeister um ein „Gestalten, nicht Verwalten“ gehen würde und darum, ein „lebenswertes Nördlingen noch lebenswerter zu machen“. ege Lesen Sie dazu auch unseren Haupttext und den Kommentar von RN-Moderatorin Martina Bachmann: Das haben die fünf Nördlinger OB-Kandidaten vor



Podiumsdebatte: Den Sieger küren Sie



Themen folgen