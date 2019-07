OB-Wahl in Nördlingen: Das sind Wolfgang Goschenhofers Ziele

Plus Der 57-Jährige will sich für die Grünen für das Amt des Rathauschefs bewerben. Er schlägt unter anderem ein Kultur- und Bürgerhaus in der Stadtmitte vor.

Eines stört Wolfgang Goschenhofer schon, seit er Mitglied im Nördlinger Stadtrat geworden ist. In jedem Unternehmen, so sagt der 57-Jährige, gebe es ein Leitbild, ein gemeinsames Ziel. Doch der Stadtrat habe ein solches nicht definiert – obwohl die Grünen das beantragt hätten. Und so will Goschenhofer auch genau diesen Punkt mit als erstes angehen, sollte er im kommenden Jahr Oberbürgermeister von Nördlingen werden. Er wolle mit dem neuen Stadtrat und der Verwaltung Ziele für die nächste Ratsperiode definieren: „Da gehören alle mit ins Boot. Die Frage ist: Was wollen wir erreichen?“ Gestern gab der 57-Jährige bekannt, dass er für die Grünen für das Amt des OB kandidieren will.

Vier Bewerber für das Amt des Nördlinger Oberbürgermeisters

Somit gibt es jetzt vier Bewerber für die Nachfolge von Hermann Faul: David Wittner, Steffen Höhn, Rita Ortler und Wolfgang Goschenhofer. Der designierte Kandidat der Grünen stammt aus einer Familie, deren Wurzeln in Nördlingen bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Goschenhofer hat in der Stadt die Grundschule und das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) besucht, das Abitur machte er am Technischen Gymnasium in Aalen. Danach studierte der passionierte Hobbysportler Bauingenieurwesen. Seit rund 30 Jahren arbeitet er bei einem Industrieversicherer. Bereits seit mehr als 20 Jahren ist er als Risikomanager weltweit für große Bauvorhaben verantwortlich und führt dabei Teams mit Mitarbeitern aus verschiedenen Ländern. Er ist Mitglied im Deutschen Alpenverein, unterstützt die Freiwillige Feuerwehr, den Kunst- und den Schwimmverein sowie den THG-Förderverein. Mit Ehefrau Gabi ist Goschenhofer seit 27 Jahren verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne: Jann, 27 Jahre, und Mathis, 21 Jahre.

Zusammen mit der Familie habe er sich entschieden, in seiner Heimatstadt für das Amt des OB zu kandidieren, sagt Goschenhofer. Sein Leitsatz lautet: „Nördlingen anders denken“. Bereits am Mittwoch hat er erste Ziele definiert. Ganz oben steht für den Grünen der Klimaschutz: Alle politischen Fragen müssten sich daran messen lassen, welche Klimaauswirkungen sie hätten. Die Stadt habe ein Klimaschutzkonzept verabschiedet – doch das liege jetzt in der Schublade, sagt Goschenhofer. Er will „Politik vom Ziel her denken“. So solle der Schwerpunkt in Sachen Mobilität nicht auf dem Auto sein – der 57-Jährige fordert eine Verkehrswende. Bus, Bahn und Radwegenetz sollten weiter ausgebaut werden, der Öffentliche Personen-Nahverkehr für alle günstig und bequem sein. Ebenfalls ein Ziel Goschenhofers: Wohnen soll wieder für alle bezahlbar werden. Der designierte Kandidat verweist auf einen Antrag seiner Fraktion im Stadtrat, dem er seit zwölf Jahren angehört. Die Grünen hatten vorgeschlagen, dass das Döderlein-Gelände – das der Stadt gehört – aufgeteilt wird: ein Drittel für den sozialen Wohnungsbau, eines für Wohnen mit Mietpreisgrenze, eines für den freien Markt: „Die Entwicklung eines „Nördlinger Modells“ beim Wohnungsbau ist mein Ziel.“ Kultur sieht der Familienvater als „sozialen Kitt“ über Generationen hinweg, Nördlingen solle ein überregional ausstrahlender Ort für Kunst und Kultur werden – womit auch der Tourismus entwickelt werden könnte. Auf Goschenhofers Agenda stehen ein eigenes Kulturreferat mit eigenem Budget. Und er kann sich ein Kultur- und Bürgerhaus zwischen Rathaus und Kriegerbrunnen vorstellen – „eine echte Bereicherung für alle“.

Ein Oberbürgermeister müsse in einer Stadt die Richtung vorgeben und auch gute Kompromisse finden, schließlich brauche man im Stadtrat Mehrheiten. Genau das könne er, sagt Goschenhofer – im Team zusammenarbeiten: „Ich habe überaus große Lust auf das Amt des Oberbürgermeisters.“ In den nächsten Wochen und Monaten will er seine Ziele noch konkretisieren und den Dialog mit den Bürgern suchen. (mit pm)