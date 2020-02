vor 34 Min.

OB-Wahlkampf in Nördlingen: Wirbel um Faul-Auftritt in Video

Plus Nach einer Beschwerde bietet Oberbürgermeister Hermann Faul seinen Rückzug als Wahlleiter an. Was das Landratsamt, das bayerische Innenministerium und ein Jura-Professor zu dem Sachverhalt sagen.

Von Philipp Wehrmann

Vor wenigen Tagen erreichte unsere Redaktion und die Rechtsaufsicht am Landratsamt eine E-Mail. Darin heißt es, in einem Werbevideo von OB-Kandidat David Wittner und der PWG spreche Oberbürgermeister Hermann Faul eine Wahlempfehlung aus. „Das ist doch als Wahlleiter so nicht erlaubt, er muss doch unabhängig sein?“, fragt der Hinweisgeber.

Ein Hinweisgeber beschwert sich über eine Wahlempfehlung In dem Video läuft Wittner nach knapp zwei Minuten die Außentreppe des Rathauses hinauf. Sekunden später erscheint Hermann Faul im Bild. „Ich vertraue ihm und ich denke, er ist der Richtige“, sagt dieser über den Kandidaten. Der Hinweisgeber wollte nicht telefonisch mit unserer Redaktion in Kontakt treten. „Ich selbst möchte nicht in der Öffentlichkeit hierzu in Erscheinung treten“, schrieb die Person, deren Name im Nördlinger Melderegister nicht existiert. Auffällig ist, dass das Schreiben die genaue Mailadresse der Abteilung Kommunalrecht trägt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Hermann Faul: "Ich habe mich als Bürger geäußert" Oberbürgermeister Hermann Faul sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich habe mich als Bürger geäußert, nicht als Oberbürgermeister oder Wahlleiter.“ Im Video werde sein Amt nicht genannt, noch nicht einmal sein Name. Das Video sei vor der Bundesstube im Rathaus aufgenommen worden, ein während der Öffnungszeiten öffentlich zugänglicher Bereich. Eigentlich habe man das Video im Freien aufnehmen wollen, aber es habe geregnet. Bezüglich des Stadtwappens im Video sagt er, es sei nicht absichtlich im Bild, sondern weil die Kamera verschoben worden war. Ein Jura-Professor erklärt die Rechtslage Professor Dr. Josef Franz Lindner, Experte für bayerisches Staatsrecht an der Universität Augsburg, erklärt die Rechtslage gegenüber unserer Redaktion so: Fragen zur Neutralitätspflicht von Amtsträgern stellten sich regelmäßig, sagt er. Oberbürgermeister und Wahlleiter unterlägen ihr grundsätzlich. „Die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung ist auch einem Oberbürgermeister unbenommen.“ Es komme allerdings darauf an, in welcher Funktion er sich äußere. „Man kommt da nicht alleine mit der Begründung raus, das habe man nicht in seiner amtlichen Funktion, sondern als Privatperson gesagt.“ Entscheidend sei, wie die Aussage beim Adressaten ankomme, also ob der Durchschnittsbürger einen Bezug zur amtlichen Funktion erkennen könne. Dabei müsse man sich auf Indizien verlassen. „Fällt die Äußerung im räumlichen Bezug zur amtlichen Funktion, zum Beispiel im Rathaus, oder sind sichtbare Embleme, die auf die amtliche Funktion hinweisen, dargestellt, sind das Indizien für einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht.“ Der Wissenschaftler resümiert: „Wenn ein Amtsträger in seiner amtlichen Funktion Wahlempfehlungen abgibt, ist das ein gravierender Vorgang. Die rechtliche Prüfung liegt bei der Rechtsaufsichtsbehörde.“ Vom bayerischen Innenministerium heißt es auf eine allgemeine Anfrage unserer Redaktion, „dass sich die Wahlorgane und Behörden bei ihrer amtlichen Tätigkeit jeglicher auf Wahlbeeinflussung gerichteten, parteiergreifenden Einwirkung zugunsten oder zulasten von Wahlvorschlagsträgern und Bewerbern zu enthalten haben“. Das Neutralitätsgebot gelte jedoch nur für ein Tätigwerden in amtlicher Eigenschaft. Das Landratsamt will den Hinweis prüfen In der Antwort des Landratsamts an den Hinweisgeber heißt es: „Wir nehmen Ihren Hinweis auf und werden im Rahmen der amtlichen Prüfung der Wahlverhandlungen den Sachverhalt prüfen.“ Die Prüfung erfolge, wenn das endgültige Wahlergebnis feststehe. „Eine vorgezogene Wahlprüfung und vorherige Feststellungen sind nicht möglich.“ Faul wurde bisher nicht kontaktiert: „Ich warte nun auf eine Reaktion des Landratsamtes, damit ich entscheiden kann, ob ich das Amt des Gemeindewahlleiters weiterführen kann oder ruhen lasse.“ Mehr zum OB-Wahlkampf in Nördlingen lesen Sie hier: OB-Wahl 2020 in Nördlingen: Das sind Termin und Kandidaten

