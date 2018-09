vor 51 Min.

Obsternte im Landkreis: Je süßer, desto besser

Im Silo der Mosterei Binninger in Nördlingen lagern überwiegend Äpfel und Birnen. Das Obst ist von Menschen in der Region dort abgeliefert worden. Im Laufe des Tages wird es noch zu Saft verarbeitet werden.

Die Obsternte ist in der Region in vollem Gange. Wo man seine Früchte frisch pressen lassen kann und was sich die Mostereien von diesem Jahr erwarten.

Von Emma Udaly

Wer einen Apfel- oder Birnenbaum besitzt, kennt das Problem. Der Baum hängt voll mit Obst und man weiß nicht, wohin damit. Es werden Kuchen gebacken, Marmeladen gekocht. Das Obst wird zu Mus verarbeitet oder an Nachbarn und Freunde verschenkt. Trotzdem liegt an manchen Jahren zu viel Fallobst unterm Baum, das man dort eigentlich nicht verrotten lassen will.

Wer in diesem Jahr wieder nicht weiß, wohin mit den Früchten, kann das Obst aufsammeln und zu Mostereien bringen. Dort wird es dann zu frisch gepresstem Saft verarbeitet. Der Vorteil davon ist, dass man das viele Obst nur abliefern muss. Um dessen Verarbeitung kümmern sich danach die Mostereien. Die Kunden können mit dem abgegebenen Obst ihr Obstguthaben auffüllen, mit dem man Rabatt für die Produkte in den anliegenden Getränkemärkten bekommt. Manche Mostereien kaufen gewisses Obst auch für Tagespreise an. Abgeben werden kann das Obst noch bis Ende Oktober.

Eine Mosterei in der Region ist beispielsweise die Mosterei Obele in Kirchheim. Diese wurde im vorherigen Jahr von Daniel Übele übernommen.

Seit der Übernahme gab es dort einige Veränderungen. Es wurde ein Getränkemarkt hinzugefügt und die Zahl der Eigenprodukte hat sich erhöht. Die größte Veränderung ist jedoch, dass man seit diesem Jahr über die Mosterei Streuobstwiesen als Bio zertifizieren lassen kann. Das Bioobst kann für einen höheren Preis verkauft werden. Daniel Übele sagte jedoch, dass sich das aufgrund der anfallenden Kosten nur bei großen Wiesen und einer jährlichen Abgabe von etwa 300 Kilo lohne.

Auch bei der Mosterei Binninger hat man die Möglichkeit, sein Obst abzugeben und pressen zu lassen. Neben ihrem Standpunkt in Nördlingen, wo das Obst gepresst wird, gibt es noch zwei zusätzliche Annahmestellen in Wertingen und Gunzenhausen. Abgegeben werden können Äpfel, Birnen, Mirabellen und Quitten. Die Mosterei Obele nimmt zusätzlich dazu Zwetschgen und Pflaumen an. Am meisten liefern die Kunden jedoch Äpfel ab, wie beide Mostereien bestätigen können. Das bekräftigt auch ein kurzer Blick ins Silo der Mosterei Binninger, in dem, mit der Ausnahme von einem Haufen Birnen, fast nur Äpfel lagern. Das Silo wird später am Tag mit Wasser gefüllt werden. So wird das Obst gewaschen. Danach wird es weiter in die Mühle geleitet, in der es zerkleinert wird. Danach geht es weiter in die Presse und schließlich wird der frische Saft ins Tanklanger geleitet und dort aufbewahrt.

Die darin gelagerten Vorräte von 2016 haben der Mosterei Binninger geholfen, das schlechte Jahr 2017 zu überbrücken. Die Obsternte 2016 fiel sehr enttäuschend aus und in beiden Mostereien ist kaum Obst abgegeben worden. Florian Altmann, dessen Familie die Mosterei Binninger gehört, sagt, dass letztes Jahr in etwa so viel Saft gepresst worden sei, wie dieses Jahr in einer Woche. Etwas erfreuter ergänzt er jedoch, dass die Ernte dieses Jahr dafür um so besser sei.

Altmann spricht bereits von einer Rekordernte und geht davon aus, dass das Tanklager am Ende der diesjährigen Saison vollständig gefüllt sein wird. Auch Daniel Übele sagt, dass es eine so gute Ernte die nächsten fünf Jahre nicht mehr geben würde. Die Mosterei Obele hat dieses Jahr bereits 200000 Tonnen Obst angenommen und in den ersten drei Wochen 140000 Liter Saft gepresst. Aber nicht nur die Ernte, sondern auch die Qualität der Äpfel ist dieses Jahr besonders hochwertig. Das sei jedoch eher ungewöhnlich.

Wenn die Ernte besonders gut ist gehe die Qualität der Ware eher zurück. Die Bäume trügen dann sehr viel Obst und seien sozusagen überlastet. Darunter leide die Qualität der einzelnen Frucht. Dieses Jahr würde das jedoch nicht zutreffen. Das kann auch Florian Altmann bestätigen. Normalerweise läge die Qualität der Äpfel am Anfang des Jahres bei 47 Oechsele und nehme im Laufe der Saison stetig ab. In diesem Jahr lägen die ersten Äpfel bereits bei 50 Oechsle. Diese Einheit misst den Zuckergehalt im Apfel. Dabei gilt je süßer der Apfel, desto besser die Qualität.

