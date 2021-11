Wieso Maunzenäpfel Diebe abschrecken

Unser Autor rät davon ab, in den rohen Maunzenapfel zu beißen, außer man beabsichtigt, Grimassen hervorzurufen. Dieser Apfel ist ein „Blender“ mit bemerkenswerten Eigenschaften.

Man möge es einmal ausprobieren und einen baumreifen, einladend aussehenden Maunzenapfel ab Oktober dem nächsten Mitmenschen in die Hand drücken. Spätestens wenn das interessierte Gegenüber das Gesicht verzieht, sollte der Auslöseknopf der Kamera gedrückt werden. Nur wenige werden aufgrund des betont säuerlichen Geschmacks keine ungespielte Grimasse schneiden.

Kochen, Saften und sonstige Verarbeitung sind dem Rohverzehr deutlich vorzuziehen, außer, der Frucht wird durch längere Lagerung Zeit gegeben, bis der Geschmack ausgewogener wird. Im Landkreis sind mittlerweile Bäume mit gelbem Band zur allgemeinen Ernte freigegeben. Ist dies nicht der Fall, gilt es, selbst bei kommunalen Baumbeständen zuerst das zuständige Rathaus zu fragen, ob und unter welchen Bedingungen man sie abernten darf. Dennoch bedienen sich gewisse Zeitgenossen einfach selbst, um bereits versteigerte Obstbäume einfach abzuernten.

Die Geschichte des Maunzenapfels

Die Geschichte zeigt immer wieder, wie Eigentümer eines Baums in weiter Flur ständig später dran sind als ihr Nächster, der zwar die Frucht sieht und ergreift, jedoch nie den Spaten erblickt und erst recht kein Verhältnis zu Sense und Baumschere hat. Beim Maunzenapfel jedoch merkt es sich der Langfinger und wird mit höchster Wahrscheinlichkeit später von seinem Nervenkitzel lassen. Tatsächlich war die Sorte bald nach ihrem Bekanntwerden ein beliebter, diebstahlsicherer Straßenbaum. In Holzhausen bei Göppingen fand ein Baumwart mit Namen Maunzen um 1900 die Frucht auf einem Sämling vor. Dem strengen Winter 1928/29 trotzte der Baum mit ausgeprägter Frosthärte.

Zur Not kann er sich sogar teilweise selbst bestäuben, doch Goldparmäne, Berlepsch und Rote Sternrenette in der Nähe wird er zu diesem Zweck nicht verachten. Der Zuckergehalt ist hoch, was man bei hervortretender Säure nicht vermuten will. Es kann vorkommen, dass saure Apfelsorten mehr Zucker enthalten als süßere.

Apfelsaft genieße man mäßig, denn der Fruktoseanteil kann den Tagesbedarf an Zucker schnell decken. Die an sich häufige Sorte kommt im Donau-Ries nicht mehr ganz so oft vor, hat aber in Streuobstwiesen ihre Daseinsberechtigung.

Steckbrief des Maunzenapfels