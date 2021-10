Oettingen

Abbau des Zauns gegen Wildschäden: Waldbesitzer äußern sich

Plus Die Oettingen-Spielberg'sche Verwaltung äußert sich zur Entscheidung des Gerichts. Was ein Gutachten ergeben hat und wo es Parallelen zu dem Fall in Oettingen gibt.

Nach jahrelangem Rechtsstreit muss der an der Südseite des Oettinger Forsts verlaufende feste Wildschadensabwehrzaun nun vorzeitig abgebaut werden. Für die Errichtung des Zauns wurde seinerzeit durch das Landratsamt Donau-Ries eine Baugenehmigung erteilt, in der insbesondere das Betretungsrecht gewürdigt wurde.

