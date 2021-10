Abgestelltes Motorrad in Oettingen führt zu Ermittlungen

Ein Motorrad mit steckendem Zündschlüssel, aber ohne Fahrer, stand in Oettingen herum. Die Polizei stellte fest: Das Kennzeichen ist nicht zugelassen.

Ein Passant hat am Sonntag der Polizei Nördlingen mitgeteilt, dass im Wiesenweg in Oettingen ein orangefarbenes Motorrad der Marke Honda abgestellt sei, bei dem der Zündschlüssel noch stecken würde, aber kein Fahrer in der Nähe sei. Bei der Ermittlung des Fahrzeughalters, stellten die Beamten der Polizei Nördlingen nach eigenen Angaben fest, dass das angebrachte Kennzeichen nicht für das Motorrad zugelassen war.

Das angebrachte Kennzeichen war zur Fahndung wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben und das Motorrad hatte keine Zulassung. Der aktuelle Fahrzeugbesitzer, der in Wassertrüdingen wohnhaft ist, konnte dann letztlich ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Fraglich ist allerdings noch, wie das Motorrad von Wassertrüdingen zum Wiesenweg nach Oettingen kam. Der 21-jährige Besitzer des Motorrades sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei Nördlingen bittet Zeugen, die gesehen haben, wie das das Fahrzeug mit einer Eichstätter Zulassung gefahren wurde oder Angaben zu dem Fahrer machen können, sich bei der Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)