In Oettingen werden 74 Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedet. Gleich fünf Schüler erreichen die Idealnote und bekommen eine Medaille überreicht.

74 Abiturientinnen und Abiturienten sind am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium mit einem feierlichen Festakt und dem Überreichen der Reifezeugnisse aus der Schule verabschiedet worden. Der Abend begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, so eine Pressemitteilung der Schule. Ausgehend von der Jahreslosung „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ formulierte das Gottesdienstteam um Stadtpfarrer Ulrich Manz und Pfarrer Paul Sattler seine Gedanken. Nach dem eindrucksvollen Gottesdienst begrüßte Schulleiter Günther Schmalisch die Gäste, unter ihnen auch Cleopatra Erbprinzessin zu Oettingen-Spielberg, Bürgermeister Thomas Heydecker, die ehemalige Schulleiterin Claudia Langer, die Vorsitzenden des Elternbeirats und des Fördervereins sowie den Marktbereichsleiter Alexander Kotz von der Raiffeisen-Volksbank Ries.

Abi 2021: Fünf Mal eine 1,0 am Albrecht-Ernst-Gymnasium

„Forsche, träume, entdecke!“ Diese Aufforderung von Mark Twain, stellte Schmalisch in den Mittelpunkt seiner Gedanken. „Hört nie auf selbstständig zu denken und hinterfragt Normen, Regeln, Erkenntnisse, denn nur so könnt ihr zum Fortschritt der Gemeinschaft beitragen.“ Auch die Begabungen und Talente seien nur dann brauchbar, wenn sie für andere eingesetzt werden. „Achtet aber die Würde des anderen in allem, was ihr tut, sagt und denkt“, forderte er die Absolventen auf, bevor er seine Rede mit einem irischen Segenswunsch beendete.

Cleopatra Erbprinzessin zu Oettingen-Spielberg überbrachte die Grüße des Fürstlichen Hauses, gratulierte den Absolventen und gab ihnen den Rat: „Gehen Sie die Herausforderungen an. Haben Sie Visionen und verfolgen Sie Ihre Ziele mit Begeisterung und Leidenschaft.“ Anschließend verlieh sie zusammen mit Roland Wiedenmann von der fürstlichen Verwaltung den Preis des fürstlichen Hauses für das beste Abitur. In diesem Jahr gab es ein Novum, denn gleich fünf Mal wurde die Idealnote 1,0 erreicht. Aus den Händen von Cleopatra Erbprinzessin zu Oettingen-Spielberg erhielten Benedikt Becke, Leon Dürr, Timm Güthle, Johanna Martin und Hannah Saur je eine Medaille des Fürsten Albrecht zu Oettingen-Spielberg und einen Geldpreis.

Abschluss 2021 am AEG in Oettingen: Bürgermeisterpreis vergeben

„Strebt danach, die Wahrheit zu erkennen und wagt es auch einmal „nein“ zu sagen“, gab der Elternbeiratsvorsitzende Alexander Bader dem Abiturjahrgang mit auf den Weg, bevor er dann Stella Ströbele für das zweitbeste und Vanessa Brendel sowie Valentina Enßle für das drittbeste Abiturergebnis mit dem Preis des Elternbeirats auszeichnete. Den Vergleich mit einer Bergtour wählte Bürgermeister Thomas Heydecker für sein Grußwort. „Machen Sie sich auf zu neuen Höhen, aber haben Sie auch Freude an Ihrem Weg dorthin.“ Eine überaus beeindruckende Liste an ehrenamtlichen Tätigkeiten und sozialem Engagement hat Leon Dürr vorzuweisen. Dafür zeichnete das Oettinger Stadtoberhaupt ihn gerne mit dem „Bürgermeisterpreis“ der Stadt aus.

Bevor schließlich die Zeugnisübergabe stattfand, traten mit Leon Dürr, Johanna Martin und Timm Güthle drei der fünf besten Absolventen ans Rednerpult und gewährten in einer humorvollen Rede einen etwas anderen Einblick in den erlebten Schulalltag. Trotz der vielen Einschränkungen und Hindernisse gab es doch immer wieder etwas zu lachen und auch so manche Lehrkraft sorgte mit einem zum jeweiligen Fach passenden Witz für Erheiterung in eher düsteren Zeiten. Mit dem Dank an die Eltern, das Kollegium, die Hausmeister und Sekretärinnen sowie das Küchenpersonal für die jahrelange ausgezeichnete, unterstützende und verständnisvolle Begleitung, beendeten sie ihre Ansprache.

Das Ensemble des Additums Musik, das zusammen mit den Musiklehrern Günter Simon, Petra Hanke und Kerem Kruis den Festakt musikalisch umrahmt und bereichert hatte, bildete mit einem „Freudentanz“ schließlich einen passenden Abschluss der festlichen Verabschiedungsfeier. (pm)

Auszeichnungen für Schülerinnen und Schüler