Am Mittwoch findet ein Sonderimpftag in Oettingen statt

Am Mittwoch, 14. Juli, bekommen alle Impfwilligen die Möglichkeit sich ohne vorherige Anmeldung impfen zu lassen. Alles zu dem Sonderimpftag.

Die sich rasch ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus könnte auch im Landkreis Donau-Ries die aktuell niedrigen Inzidenzwerte bald wieder deutlich ansteigen lassen. Dr. Raffaella Hesse, Leiterin des Gesundheitsamtes Donau-Ries, rechnet mit einem merklichen Anstieg der Inzidenz in einer vierten Welle. Verhindert werden könne diese nur durch eine möglichst hohe Impfqoute: „Wir haben jetzt noch die Möglichkeit durch viele Impfungen einzugreifen und eine nächste Welle zu verhindern.“

Im Idealfall sind die Impfwilligen bereits online registriert

Aus diesem Grund werde das Impfangebot im Landkreis Donau-Ries ausgeweitet und das BRK Nordschwaben als Betreiber der Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen bietet mit mobilen Teams auch in Oettingen Impfungen an.

Am Mittwoch, 14. Juli, haben alle Impfwilligen, die mindestens 16 Jahre alt sind und im Landkreis Donau-Ries wohnen, die Möglichkeit, sich zwischen 13 und 18 Uhr in Oettingen im Rathaus auch ohne vorherige Anmeldung impfen zu lassen.

Im Idealfall sollten sich die Impfwilligen bereits zuvor online unter www.impfzentren.bayern/citizen registrieren. Dies sei nicht zwingend erforderlich, könne aber Wartezeiten vermindern und die Impfung beschleunigen, so das Landratsamt. Vor Ort werden nur eine FFP2-Maske, ein amtliches Ausweisdokument und der Impfpass benötigt. Minderjährige können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Vor Ort wird ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin stattfinden, hierbei wird auch der am besten geeignete Impfstoff gemeinsam festgelegt. Wichtig, so das Landratsamt: Es sind an diesem Tag ausschließlich Erstimpfungen möglich.

Folgender Impfstoff steht in Oettingen zur Verfügung:

AstraZeneca und BioNTec: vier Wochen Abstand (wirkungsvolle Kreuzimpfung).

BioNTec und BioNTec: vier Wochen Abstand.

Weitere Sonderimpfaktionen finden am 15. Juli in Monheim, am 16. Juli in Wemding und am 17. Juli in Asbach-Bäumenheim statt (jeweils von 13 bis 19 Uhr). Außerdem gibt es ebenfalls am 17. Juli (9.30 bis 11.30 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr) einen „Johnson & Johnson-Day“ in den Impfzentren in Nördlingen und Donauwörth. (pm)