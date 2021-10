Auch der feste Zaun im Oettinger Forst muss weg

Plus Seit 2008 streiten Naturschützer und Waldbesitzer um Wildschutzzäune. Die Berufung gegen das letzte Urteil wurde zurückgewiesen. Das Landratsamt muss den Abbau anordnen.

Seit 2008 haben der Bund Naturschutz (BN) und ein Privatkläger um den Oettinger Wildschutzzaun gestritten. Jetzt ist klar: Der mehr als zehn Kilometer lange letzte Teil des Zauns muss weg. Der Verwaltungsgerichtshof hat den Antrag auf Berufung des Waldbesitzers zurückgewiesen. Der Beschluss liegt unserer Redaktion vor.