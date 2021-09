Ausnahme-Pianist Martin Stadtfeld spielt mit den Heidelberger Sinfonikern im Schloss

Plus Martin Stadtfeld und die Heidelberger Sinfoniker treten im Oettinger Residenzschloss auf. Zu hören gibt es unter anderem Musik aus Mozarts Feder.

Fast zwei Jahre lang sollte es dauern, bis wieder Konzertklänge im großen Saal des Oettinger Schlosses zu hören waren. Mit dem Ausnahme-Pianisten Martin Stadtfeld und den Heidelberger Sinfonikern ist dem Kuratorium der Residenzkonzerte ein herausragender Auftakt gelungen. Auch wenn das Ambiente für langjährige Konzertgänger gewöhnungsbedürftig ist – Bühne auf der Gegenseite, keine Bewirtung, Maskenpflicht auch am Platz – so waren die Zuhörer doch froh, dass es endlich wieder möglich ist, klassische Musik auf diesem Niveau live zu erleben.