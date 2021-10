Auto auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Der Verursacher des Unfalls flüchtet. Der Schaden ist vierstellig.

Ein grauer Toyota ist am Donnerstag, zwischen 10.10 und 10.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarkets in Oettingen angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, beschädigte der bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beziehungsweise die unbekannte Verkehrsteilnehmerin den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren Tür der Fahrerseite und flüchtete dann. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (pm)