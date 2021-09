Oettingen

vor 34 Min.

BayernBahn macht sich Sorgen um Bahnübergang in Oettingen

Plus Eine Störung an einem Bahnübergang in Oettingen sorgt dafür, dass die Schranken nicht immer funktionieren. Was das für den restlichen Verkehr bedeutet.

Von Bernd Schied

Der Bahnübergang in der Munninger Straße in Oettingen macht der BayernBahn Sorgen. „Wir haben eine Störung an dieser Anlage. Bei drei Zügen ist sie jetzt dreimal nicht aufgegangen“, sagte Patrick Zeitlmann von der BayernBahn gegenüber unserer Zeitung. „Wir stochern allerdings noch im Nebel woran das liegt.“ Es handle sich um eine moderne Anlage mit der neuesten Technik, die allerdings keine Fehler aufzeichne.

