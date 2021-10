Oettingen

vor 32 Min.

Bei Oettinger Residenzkonzert glänzt Spieler mit italienischem Instrument

Plus Bei den Oettinger Residenzkonzerten gibt es ein Instrument zu hören, das nur noch selten bei solchen Auftritten gespielt wird.

Von Ernst Mayer

Sechs Sinfonien hat Wolfgang Amadeus Mozart in kurzer Zeit während seiner Anstellung bei Graf Colloredo in Salzburg komponiert. Ob er damit seinem Herrn, dem Erzbischof besonders gefallen wollte oder, ob die überquellende Freude an seinem sinfonischen Schaffen die Ursache war, ist historisch nicht leicht nachforschbar, doch spürt man aus der dabei entstandenen Musik die große Freude Mozarts in einer Zeit, da sein Erfindungsgeist einen Höhepunkt erreicht hatte und ihm die musikalischen Ideen und Motive übersprudelten. Davon zeugte die „Sinfonie A-Dur, KV 134“, die das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau im jüngsten der wiederaufgenommenen Oettinger Residenzkonzerte aufs Programm gesetzt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen