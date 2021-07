Oettingen

vor 1 Min.

Besonderer Biergarten zur Oettinger Kirchweih

Plus Wegen Corona gibt es auch in diesem Jahr in Oettingen keine Jakobi-Kirchweih in der üblichen Form. Stattdessen kann in einem Biergarten und in den Wirtshäusern gefeiert und geschmaust werden.

Die Jakobi-Kirchweih wird auch in diesem Jahr pandemiebedingt nicht in der üblichen Form stattfinden können. Es wird also kein Festzelt, Fahrgeschäfte und Buden am Schießwasen geben, teilt die Stadt Oettingen mit. Auch der Kirchweihauftakt am Marktplatz, das Wasserfest und das Schleppertreffen müssen in diesem Jahr erneut pausieren. Allerdings wird die Idee der Wirtshauskirchweih aus dem vergangenen Jahr wieder aufgegriffen und sogar erweitert.

