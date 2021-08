Oettingen

vor 34 Min.

Bücherpreise für die Klassenbesten am Oettinger AEG

Die Klassenbesten des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen wurden mit Buchpreisen belohnt.

Plus Ein Gottesdienst und Ehrungen beenden das Schuljahr am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen. Einige Schüler wurden mit Buchpreisen ausgezeichnet.

„Im Glauben bleiben und Angst überwinden“ war das Thema des diesjährigen ökumenischen Abschlussgottesdienstes am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium. Auf dem großen Sportplatz hatte sich die Schulfamilie versammelt, um gemeinsam das Ende eines in vielfacher Hinsicht besonderen Schuljahres zu begehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen