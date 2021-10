Bürgerprotest vor Stadtratssitzung: Oettinger fordern Verkehrs- und Parklösungen

Plus Der Stadtrat befasst sich am Donnerstagabend erneut mit dem Wohnviertel „Grüner Leben“. Anlieger fordern neben Park- und Verkehrslösungen „eine vernünftige Stadtplanung“.

Nach massiven Einwendungen seitens der Anlieger für das geplante Wohnviertel „Grüner Leben“ in Oettingen haben Bauträger und Stadtplaner mit der Stadt Oettingen diverse Änderungen im Bebauungsplan vorgenommen. Am Donnerstagabend wurden sie über mehrere Stunden im Oettinger Stadtrat vorgestellt, viele Bürgerinnen und Bürger verfolgten die Sitzung. Zu den Änderungen sagt einer der Beteiligten: „Der Kompromiss ist eigentlich kein Kompromiss.“