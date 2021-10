Claus Daumann schließt seine Frauenarztpraxis in Oettingen

Plus Der Gynäkologe Dr. Claus Daumann schließt zum Jahresende seine Praxis in Oettingen. Für 2022 hat er bereits neue Pläne.

Für viele Frauen in der Region dürfte es keine gute Nachricht sein: Der Oettinger Gynäkologe Dr. Claus Daumann schließt zum Jahresende seine kassenärztliche Praxis in der Georg-Friedrich-Steinmeyer-Straße. Eigentlich hätte der 65-jährige Mediziner noch ein paar Jahre weitermachen wollen. Die Politik habe ihn jedoch zu diesem Entschluss veranlasst, sagte Daumann im Gespräch mit unserer Zeitung. „Schweren Herzens“ habe er sich dazu entschlossen, diesen Schritt zu gehen.