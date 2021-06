Das Residenzschloss in Oettingen öffnet wieder

Lange war es geschlossen, nun hat auch das Oettinger Residenzschloss wieder geöffnet. Wann es Führungen gibt.

Nach 15 Monaten Pandemie öffnet nun auch wieder das Residenzschloss in Oettingen. Am Samstag, 26. Juni, wurde die Saison eröffnet. Die bisherigen Abläufe der Führungen wurden laut Pressemitteilung auf vielfachen Wunsch geändert. Die öffentlichen Führungen finden statt am Samstag, Sonn- und Feiertag um jeweils 14 Uhr.

An den Wochentagen Dienstag bis einschließlich Freitag soll es zudem die Möglichkeit geben, eine private Führung zur gewünschten Zeit zu buchen. Eine Reservierung ist möglich am Vortag bis 12 Uhr per E-Mail an kanzlei@oettingen-spielberg.de oder per Telefon 09082/969424. In der Sonderausstellung „Hofgeschichten“ werden die unterschiedlichsten Facetten der nahezu 900-jährigen Geschichte des Fürstenhauses behandelt. Erweitert wurde die Sonderausstellung durch ein prächtiges Prinzessinnenschlafzimmer aus dem 18. Jahrhundert.

Die Kinderführungen finden auch dieses Jahr wieder in den Sommerferien statt. Den Auftakt der Residenzkonzerte bildet das Klassik Open Air im Schlosshof am Sonntag, 4. Juli, um 17 und 19 Uhr. Es gelten die gültigen Hygiene- und Verhaltensregeln. Weitere Infos sind unter www.Oettingen-Spielberg.de erhältlich. (lana)