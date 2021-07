Das bringt der Oettinger Kultursommer in diesem Jahr

Kinokabarett, Klassik oder Open-Air-Kino im Oettinger Museumshof – diese Events sind geplant.

In diesem Sommer werden dem kulturinteressierten Publikum in Oettingen wieder besondere Erlebnisse geboten. Begonnen hat der Kultursommer bereits mit dem sehr unterhaltsamen Rieser Poetry-Slam Royal im Oettinger Schlosshof und den gut besuchten Klassik-Open-Air-Konzerten im Rahmen der Oettinger Residenzkonzerte Anfang Juli. Doch schon bald soll es weitergehen, wie es in der Mitteilung heißt.

Biergarten-Quiz in Oettingen testet Wissen zu unterschiedlichen Themen

Am Samstag, 10. Juli, veranstaltet die Kunst- & Kulturinitiative Oettingen im Biergarten des Hotels Goldene Gans ab 18 Uhr ein Biergarten-Quiz. Bei vielen Fragen können die Besucher ihr Wissen testen. Das Themenspektrum der Quizrunden umfasst Allgemeinwissen, Kurioses und Interessantes über Oettingen , aber auch aktuelle Fragen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Die Startgebühr pro Gruppe beträgt 10 Euro. Die Gruppen-Anmeldungen zu diesem Kultursommer-Event erfolgen über die E-Mail-Adresse: kukio@mail.de

geht es mit Musik Querbeet von den Musikensembles des Albrecht-Ernst-Gymnasiums am 15. Juli um 19 Uhr im Pausenhof des Albrecht-Ernst-Gymnasiums. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Aula der statt. Die Pfarrersband „Gut Drauf“ schließt sich mit ihrem Konzert „ Thy word is our music“ am Freitag, 16. Juli, um 18.30 Uhr vor der Mehrzweckhalle in Hainsfarth an. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in der Mehrzweckhalle stattfinden.

Oettinger Streichquartett spielt bei Klassik-Open-Air im Hofgarten

Gleich drei tolle Shows bzw. Konzerte gibt es im ehemaligen Kino des Hotels Goldene Gans zu sehen bzw. zu hören. In der Reihe „ kinokabarett “ tritt am 16. Juli um 20 Uhr Maxi Pongratz alias Kofelgschroa solo auf. Am Samstag, 17. Juli, steht Der Weiherer auf der Bühne mit seinem Programm „Im Prinzip aus Protest“ und am 23. Juli treten die Schwabinger Schaumschläger mit ihrer Show auf. Karten für alle kinokabarett-Veranstaltungen gibt es unter: www. kinokabarett .de.

Vom 23. bis 26. Juli findet die Oettinger Jakobikirchweih statt. Diesmal allerdings nicht wie üblich am Schießwasen, sondern als Wirtshaus- und Biergarten-Kirchweih in allen Wirtshäusern Oettingens. Außerdem wird am Gruftgarten ein weiterer Biergarten vom Festwirt eingerichtet. An diesem Wochenende kann man nach Lust und Laune die Kirchweihdelikatessen schlemmen.

Geopark-Führung: "Dem Meteoriten auf der Spur"