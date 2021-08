Oettingen

07:00 Uhr

Das ist der Ersatz für „Summer in the City“ in Oettingen

2019 trat „Stack“ noch beim Wudzdog-Festival auf, nun werden sie in Oettingen beim Ersatz von „Summer in the City“ spielen.

Plus Die Stadt Oettingen veranstaltet das Doppelkonzert „Umsonst & Draußen“. Wer dort auftritt.

Von Peter Urban

Die Veranstaltung „Summer in the City“ in Oettingen muss pandemiebedingt schon zum zweiten Mal hintereinander ausfallen. Die Stadt will das aber nicht so stehen lassen und hat sich als „Ersatz“ für den beliebten Innenstadt-Event eine ganz besondere Veranstaltung vorgenommen. „Umsonst & Draußen“ nennt sie den Event, der am Sonntag, 8. August, auf dem Außengelände der Grund- und Mittelschule über die Bühne gehen wird. Was ist dort geboten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

