Oettingen

08:57 Uhr

Die Entscheidung über den Oettinger Weihnachtsmarkt steht fest

Wird es nächste Woche einen Christkindlesmarkt in Oettingen geben? Die Entscheidung hierfür hat der Hauptausschuss am Donnerstagabend getroffen. (Archivfoto)

Plus Der Hauptausschuss im Oettinger Stadtrat hat am Donnerstagabend nichtöffentlich darüber abgestimmt, ob der Christkindlesmarkt in Oettingen stattfinden soll.

Von Verena Mörzl

Der Oettinger Christkindlesmarkt ist ein Jahreshighlight im Veranstaltungskalender der Stadt. Doch ob er stattfindet, war bislang noch nicht klar. Am Donnerstagabend hat nun der Hauptausschuss im Oettinger Stadtrat nichtöffentlich darüber beraten. Eine Entscheidung steht jetzt fest.

