Die Volkshochschulen in Oettingen und Nördlingen kooperieren

Künftig vereinen sich die Volkshochschulen in Oettingen und Nördlingen unter einem gemeinsamen Namen. Im Kulturausschuss geht es auch um den Wohnmobilstellplatz.

Jetzt ist es sozusagen offiziell: die Volkshochschulen Oettingen und Nördlingen werden unter dem Label „Rieser Volkshochschulen“ kooperieren, ohne freilich die jeweilige rechtliche Eigenständigkeit zu verlieren. Dabei geht es vorwiegend um strukturelle Synergieeffekte, um die Zukunftsfähigkeit der beiden Einrichtungen zu gewährleisten.