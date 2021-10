Die neue Krone ist auch in Heuberg Thema

Plus Bei der Bürgerversammlung im Oettinger Ortsteil kommt die Frage nach der Förderung im Hinblick auf die neue Bundesregierung auf. Der Winterdienst steht in der Kritik.

Im Oettinger Stadtteil Heuberg gab es in der Vergangenheit nicht selten Bürgerversammlungen, wo es hoch herging. So mancher Bürgermeister musste sich von den als diskussionsfreudig geltenden Heubergern bisweilen einiges anhören. Jetzt hatte der neue Rathauschef Thomas Heydecker seine erste Bürgerversammlung vor Ort.