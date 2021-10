Die neue Oettinger Jugendarbeiterin kommt von Husum über München ins Ries

Oettingen

Plus Julia Herbst ist die neue Jugendarbeiterin in Oettingen. Wie der Sänger und Songwriter Daniel Wirtz dazu beitrug, dass sie in die Region kam.

Von Peter Urban

Eigentlich wollte sie nie Erzieherin werden: Julia Herbst, 33 Jahre alt, geboren in Niebüll hoch im Norden, in Husum groß geworden. Obwohl ihr Vater Erzieher war und sie neben der Realschule regelmäßig die Ferienbetreuung im Husumer Haus der Jugend betreute, wollte sie lieber wahlweise Floristin, Polizistin oder Reiseverkehrskauffrau werden.

