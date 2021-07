Oettingen

21.07.2021

Diese Baustellen ziehen sich in Oettingen über die kommenden Monate

In den kommenden Monaten wird es bei verschiedenen Baustellen in Oettingen zu Straßensperrungen kommen.

In den kommenden Monaten werden in Oettingen verschiedene Bauarbeiten durchgeführt. Was Bürgerinnen und Bürger wissen müssen.

Die Bürger von Oettingen und Durchreisende müssen von Juli bis in den Oktober mit Baustellen rechnen, die Teile der Straßen und Fußgängerwege blockieren. Das betrifft laut einer Pressemitteilung die Straße am Rathaus, die Durchfahrt am Königstor und die Radwegbrücke an der Bachgasse. Zudem werden in verschiedenen Straßen Kanalsanierungsarbeiten stattfinden. Das sind die wichtigsten Informationen zu den Baustellen: Am Rathaus kann es zu Einschränkungen im Straßenbereich kommen

Kanalarbeiten In Oettingen werden in den kommenden Wochen in der Brauhausstraße, Auf der Warte, Nelkenweg, Fußweg Buchenweg und auf dem Parkplatz in der August-Moralt-Straße Kanalsanierungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende August komplett abgeschlossen sein.

Sobald die Malerarbeiten am Rathaus abgeschlossen sind, soll anschließend der Königsturm mit einem Wiederholungsanstrich saniert werden. Die Arbeiten sind im Zeitraum vom 27. September bis zum 22. Oktober vorgesehen. Die Durchfahrt durch das Königstor werde im Bauzeitraum immer wieder mal tageweise für gesperrt sein, heißt es. Radwegbrücke Im Herbst gibt es eine Vollsperrung der Radwegbrücke in der Bachgasse . Diese wird Anfang September saniert. Die Brücke soll unter anderem einen neuen Anstrich erhalten und der Belag soll ausgebessert werden. Somit sei die Brücke in einem Zeitraum von rund zwei Wochen nicht befahr- oder begehbar. Die Umleitung für Radfahrer und Fußgänger soll über die Fußgängerbrücke auf Höhe Seufzer Allee erfolgen. (pm)

