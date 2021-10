Dieses Stück kann kaum eine Sopranistin singen

Plus Beim Residenzkonzert in Oettingen zeigt Réka Kristóf, dass sie es kann – nicht einmal eine gerissene Saite kann da stören.

Das vergangene Residenzkonzert in Oettingen ist dieses Mal von der Accademia di Monaco gestaltet worden. Das Ensemble, das auf Barock-Instrumenten musiziert, besteht aus Dozenten, Absolventen und Studierenden der Hochschule für Musik in München. Als Top-Solistin kam die ungarische Sopranistin Réka Kristóf.