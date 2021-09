Oettingen/Ehingen am Ries

vor 43 Min.

In diesen Rieser Kitas starten am Montag die Lolli-Tests

Ein komplettes, unbenutztes Set des sogenannten „Lolli-Tests“ (PCR-Pooltest) steht in einem Klassenzimmer.

Plus Einige Kindergärten beginnen parallel zu den Antigen-Tests mit den PCR-Pool-Tests. Mit ihnen soll der Kita-Alltag sicherer sein.

Von Verena Mörzl

Begonnen hat alles mit einem privaten Testkonzept für seine Enkel in München, nun finden die Lolli-Tests auch im Ries Anwendung: Am Freitag brachte der Hainsfarther Professor Wolfgang Schramm die Plastikröhrchen erstmals in Kindertagesstätten im Landkreis Donau-Ries, höchstpersönlich transportiert im Kofferraum seines Autos. Mit diesen Tests soll der Kita-Besuch sicherer werden. Wie läuft das Ganze ab?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen