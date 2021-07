Ein ungewöhnlicher Stein aus Oettingen und seine Geschichte

Plus Der mächtige Brocken wurde 2017 gestohlen und erst nach einem Suchaufruf in einer Hecke gefunden. Nun steht er wieder dort, wo er einst zum Vorschein kam.

Wenn Steine reden könnten. Wie oft hört man diesen Satz, ohne weiter darüber nachzudenken. Aber manchmal können sie tatsächlich etwas erzählen, wenn man sie lesen kann. Im Jahre 2017 wurde im Oettinger Neubaugebiet Kelterfeld Nord von den Archäologen ein mächtiger Steinbrocken entdeckt, obwohl es dort weit und breit keine Steine gibt. Anfänglich gab der Stein den Ausgräbern einige Rätsel auf. Erst die genauere Untersuchung ergab, dass es sich um einen sehr ungewöhnlichen Stein handelt.