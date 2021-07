Einsatz für Holz und Klima: Wie Erwin Taglieber zum Holzbau-Präsidenten wurde

Plus Erwin Taglieber hat mit 25 Jahren die Zimmerei seines Vaters übernommen und zu einem 200-Mitarbeiter-Betrieb ausgebaut. Über eine prägende Kindheit, seinen Drang, etwas zu bewegen, und die Liebe zur Natur.

Erwin Taglieber hat aus einer beschaulichen Zimmerei in Schwörsheim ein überregional bedeutendes Unternehmen gemacht, das aus Oettingen nicht mehr wegzudenken ist. Dort ist er nicht nur Geschäftsführer der Holzbau Taglieber GmbH, die mittlerweile aus vier Unternehmensbereichen Holzhausbau, Zimmerei Sanierung, Schreinerei Treppenbau und Gewerbebau besteht, sondern bekleidet als Präsident zwei wichtige Ämter. Unter anderem. Die Liste seiner Ehrenämter ist lang. Sein Ehrgeiz wurzelt in seiner Kindheit, geprägt durch den Vater.