Endlich wieder Dichterwettstreit: Poetry Slam Royal in Oettingen

Plus Im Hof des Oettinger Residenzschlosses messen sich die Teilnehmer beim Rieser Poetry Slam Royal. Auch ein Lokalmatador aus Laub ist mit dabei.

Der Rieser Poetry Slam, ein bereits gut eingewurzeltes Veranstaltungsformat, nimmt bei sinkenden Inzidenzen wieder Fahrt auf. Im Wege der Selbstveredelung zum „Rieser Poetry Slam Royal“ hochgestuft, fand nach über einem Jahr der Zwangsunterbrechung im Hof des Oettinger Residenzschlosses die Premiere der „Summer Slam“-Serie statt. Es galten die Poetry Slam-Regeln: nur eigene, hauptsächlich gesprochene Texte, keine Kostüme oder Requisiten, Vortragsdauer höchstens sieben Minuten und – fürs Publikum wichtig: Respekt für die Akteure.