Ermittlungen nach Bürgerdialog: Ergebnis der Staatsanwaltschaft steht fest

Plus Nach einer Rede auf dem Bürgerdialog in Oettingen wurde die Kriminalpolizei aktiv. Jetzt gibt es ein Ergebnis von der Staatsanwaltschaft Augsburg.

Nach dem Bürgerdialog in Oettingen im April diesen Jahres ist die Kriminalpolizei eingeschaltet worden. Hintergrund war die Äußerung eines Sprechers bei der Kundgebung gegen die „Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen“, wie es von den Veranstaltern damals hieß. Die Staatsanwaltschaft hat überprüft, ob die Aussage des Tierarztes und Heilpraktikers strafrechtliche Konsequenzen hat. Jetzt steht eine Entscheidung fest.